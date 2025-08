Lâm Đồng: Khởi tố, tạm giam 3 đối tượng liên quan nổ súng vì đất đai ở Krông Nô

Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, liên quan tới vụ xô xát, nổ súng để giải quyết mâu thuẫn do tranh chấp đất đai tại xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng (theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự).

Ba đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Văn Đoàn (36 tuổi), Nguyễn Thành Hiệu (31 tuổi) và Lê Quốc Thiên Bảo (21 tuổi), đều có hộ khẩu thường trú tại Đắk Lắk.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, ngày 30/7, Nguyễn Văn Đoàn và đối tượng tên Ty (chưa rõ nhân thân lại lịch) đi cùng với anh L.A đến xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa anh L.A và Đ.H.A (cùng có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Quá trình nói chuyện, Đoàn và Đ.H.A có xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và thách thức nhau.

Trưa cùng ngày, Đoàn gọi điện cho Nguyễn Thành Hiệu, Lê Quốc Thiên Bảo và đối tượng Duy (chưa rõ nhân thân lại lịch) xuống xã Krông Nô để giải quyết mâu thuẫn, cả 3 đồng ý và rủ thêm 2 đối tượng khác đi cùng.

Sau đó, nhóm của Đoàn mang theo hung khí đến nhà của Đ.H.A để chửi bới, đe dọa, các đối tượng ném đá và phóng dao về phía Đ.H.A.

Đ.H.A cũng dùng gạch, đá ném trả về phía các đối tượng. Trong lúc hai bên xô xát, đối tượng Ty cầm súng bắn về phía của Đ.H.A và Đ.H.A bỏ chạy vào nhà. Nhóm của Đoàn sau đó lên 2 xe ôtô rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an xã Krông Nô và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) nhanh chóng vào cuộc tổ chức chốt chặn, truy bắt các đối tượng.

Khi các đối tượng di chuyển đến xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng thì bị lực lượng Cảnh sát Giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Các đối tượng không chấp hành hiệu lệnh tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Lực lượng chức năng đã truy đuổi, phối hợp vây bắt được các đối tượng Nguyễn Thành Hiệu, Nguyễn Văn Đoàn, Lê Quốc Thiên Bảo cùng hai đối tượng khác có liên quan về trụ sở để làm việc.

Tiến hành kiểm tra hiện trường và trên xe ôtô, lực lượng Công an thu giữ 5 con dao các loại, 2 vật thể màu đen (dạng đầu đạn cao su) và một số đồ vật liên quan.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cảnh báo việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, hung khí "nóng" sẽ bị trừng trị nghiêm khắc./.

