Trưng bày 500 sản phẩm nhận diện hàng thật-hàng giả

Hưởng ứng Ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái (29/11), sáng 21/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Phòng trưng bày Hàng thật-Hàng giả với chủ đề “Hiểu hàng thật-Tránh hàng giả.”

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của hàng giả và tăng cường kỹ năng nhận diện sản phẩm trên thị trường. Trong kỳ tổ chức này, Ban tổ chức đã trưng bày trên 500 sản phẩm thật-giả, được lực lượng quản lý thị trường thu thập trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm cũng như các đại diện chủ thể quyền nhãn hiệu chính hãng phối hợp cung cấp.

Các sản phẩm trải rộng trên nhiều nhóm lĩnh vực gồm lương thực, thực phẩm, nông sản, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, giày dép, phụ tùng ô tô, xe máy…

Điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều sản phẩm do Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Nhật Bản cung cấp phục vụ trưng bày, giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam, gồm: Giày thể thao Asics, mỹ phẩm Transino, khóa kéo YKK, bugi NGK…

Đây đều là những dòng sản phẩm có nhu cầu tiêu thụ lớn, dễ bị làm giả do giá trị cao. Tại phòng trưng bày, mỗi sản phẩm đều có đối chứng thật-giả rõ ràng, giúp khách tham quan trực tiếp so sánh, nhận diện từng chi tiết khác biệt, từ chất liệu, kiểu dáng đến tem nhãn một cách trực quan và sinh động.

Phòng trưng bày mở cửa đón khách tham quan từ ngày 21-25/11/2025. Thời gian mở cửa từ 9:00 đến 17:00 hàng ngày tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.