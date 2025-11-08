Thủ tướng: Ngày 19/12 vận hành toàn tuyến đường bộ cao tốc Cao Bằng-Cà Mau

Chiều 8/11, kết luận Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu tất cả các chủ thể phải nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700km đường bộ ven biển trong năm 2025, tạo khí thế chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân Tết dương lịch 2026 và Tết Bính Ngọ.

Hiện nay, cả nước có 123 dự án/dự án thành phần thuộc quản lý của Ban Chỉ đạo, bao gồm các tuyến đường bộ cao tốc; các đường vành đai Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; các cảng biển; các cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phú Quốc, Gia Bình.

Tại phiên họp lần thứ 20 cách đây 1 tháng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo đã giao 30 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19/12/2025. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 8 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu; các cơ quan đang tích cực triển khai 21 nhiệm vụ; còn 1 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ.

Cả nước đã có hơn 2.400km đường bộ cao tốc, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai các dự án cao tốc để hết năm 2025 hoàn thành mục tiêu cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được tập trung thi công, trong đó, dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 bám sát kế hoạch để hoàn thành trong tháng 12/2025; dự án thành phần 3 đạt 56,5% giá trị hợp đồng, trong đó gói thầu nhà ga và khu trung tâm đạt khoảng 61,5%; dự án thành phần 4 được các nhà thầu cam kết cơ bản hoàn thành trong tháng 12/2025.

Các đại biểu phản ánh một số dự án giải phóng mặt bằng chậm; một số dự án khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng; do bão, mưa, lũ nên một số dự án thi công bị ảnh hưởng, khó đạt kế hoạch...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sau khi rà soát, trao đổi về việc triển khai từng dự án cụ thể, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu, tổ chức thi công, về cấp vốn và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể” năm 2025 sẽ hoàn thành các mục tiêu cả nước có 3.000km đường bộ cao tốc, 1.700km đường ven biển và ngày 19/12/2025 khánh thành tuyến cao tốc từ Cao Bằng-Cà Mau.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, tích cực, không quản khó khăn của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, kỹ sư, người lao động; cảm ơn sự đồng thuận, hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân trong cả giai đoạn 2021-2025; đây là minh chứng biến cái không thể thành có thể, với tinh thần tự lực tự cường của các chủ thể tham gia dự án.

Nhấn mạnh quan điểm “Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đã đồng hành, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi,” Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các chủ thể liên quan, vì sự phát triển của đất nước, thúc đẩy triển khai các dự án với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” có vướng mắc, khó khăn thì đề xuất ngay để giải quyết, với tinh thần “vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó, vướng ở cấp nào, cơ quan nào thì cấp đó, cơ quan đó giải quyết,” đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc tại 24 đoạn tuyến, nếu tại các địa phương có 24 đoạn tuyến này chưa tháo gỡ xong thì chưa giao thêm dự án đầu tư mới.

Nhắc lại mục tiêu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc và có khoảng 1.700km đường bộ ven biển trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đồng loạt khánh thành và đề xuất các dự án khởi công vào ngày 19/12/2025, tạo khí thế bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân Tết dương lịch 2026 và Tết Bính Ngọ.

Yêu cầu phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, Thủ tướng giao các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm đối với một số dự án còn khối lượng nhiều như (Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng, Tuyên Quang-Hà Giang) để bảo đảm chắc chắn hoàn thành năm 2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc.

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền bảo đảm mục tiêu đến đến hết năm 2025 cả nước có khoảng 1.700km.

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ lưu ý đây là dự án có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tuy nhiên với thời gian còn lại của năm 2025 chỉ khoảng 2 tháng, khối lượng còn lại rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo yêu cầu.

Do vậy, các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản, chủ đầu tư khẩn trương giải pháp phù hợp để tăng cao hơn khối lượng thi công tại hiện trường, với mức phấn đấu mỗi tháng đạt trên 20%, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, nhất là dự án thành phần 4 - nhà ga hành khách và dự án thành phần 4 - các hạng mục công trình dịch vụ.

Các bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nhân dân về tiến độ triển khai Dự án, phục vụ cho chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025; lưu ý phải bảo đảm tính đồng bộ từ công trình trung tâm là nhà ga hành khách, đài không lưu, các công trình dịch và đường kết nối.

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ Dự án; đồng thời đảm bảo chất lượng, an toàn và công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường.

Thủ tướng lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án là quan trọng, nhưng phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường.

Cho rằng, thời gian qua các tỉnh khu vực phía Bắc và miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng lớn của các cơn bão, gây ra ngập lụt, sạt lở, tổn thất rất lớn về con người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các giải pháp khắc phục thiên tai, thăm hỏi động viên những gia đình có người bị nạn; hỗ trợ bà con nhân dân khôi phục lại nhà cửa, khôi phục sản xuất.

“Đối với các chủ đầu tư cần nhanh chóng dọn dẹp mặt bằng, khôi phục lại thi công, đặc biệt lưu ý lựa chọn các vị trí lán trại, nơi ở của cán bộ công nhân tại các khu vực cao ráo, xa sông suối, xa các vị trí có nguy cơ sạt lở”, Thủ tướng chỉ rõ.

Theo Thủ tướng, biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết biến đổi bất thường, lượng mưa lớn lịch sử đã gây ảnh hưởng lớn đến các công trình hạ tầng, cầu cống và đời sống nhân dân. Do đó, các cơ quan cập nhật ngay các số liệu mới để kịp thời có giải pháp thiết kế, các công trình phải bảo đảm phòng chống lũ lụt, nước biển dâng và phù hợp nhất với cảnh quan, môi trường, tính bền vững của công trình và thích ứng với biến đổi khí hậu: sử dụng vật liệu mới thay thế vật liệu truyền thống, nhất là việc khai thác nguồn vật liệu đắp, đặc trưng vùng miền.

Chỉ đạo việc bảo đảm đồng bộ ngay sau khi dự án đưa vào khai thác, Thủ tướng nhấn mạnh, quy chuẩn đường cao tốc đã quy định về trạm dừng nghỉ, đây là nhu cầu cấp thiết của người dân khi tham gia lưu thông trên đường cao tốc. Do đó yêu cầu các địa phương phải nhanh chóng bàn giao mặt bằng để các chủ đầu tư triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ, các chủ đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm xây dựng các công trình dừng nghỉ hiện đại, kiến trúc đẹp, thân thiện môi trường, chất lượng dịch vụ tương đương thế giới.

Bộ Xây dựng, các địa phương cần triển khai đồng bộ hệ thống giao thông thông minh và thu phí, nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác hiện đại, an toàn; đồng thời tạo nguồn vốn để tiếp tục đầu tư mới, hoàn thiện các tuyến cao tốc.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030. Trong đó, các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động phối hợp Văn phòng Chính phủ trong triển khai, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo, Quảng Ngãi-Kon Tum, Bắc Kạn-Cao Bằng, hoàn thành tháng 12 năm 2025. Thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn-Pleiku, hoàn thành tháng 12/2025.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận trong quý IV/2025. Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài, Tân Phú-Bảo Lộc trong Quý IV/2025.

Đối với các dự án đang triển khai thi công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quan chủ quản các dự án đang triển khai thi công tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp bảo đảm tiến độ hoàn thành theo đúng kế hoạch được giao.

Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Đồng Nai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Sơn La đôn đốc chủ đầu tư/nhà đầu tư quyết liệt triển khai ngay từ giai đoạn đầu các dự án Dầu Giây-Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, Cà Mau-Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Ninh Bình-Hải Phòng, Gia Nghĩa-Chơn Thành, Hòa Bình-Mộc Châu bám sát tiến độ đề ra.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ có báo cáo tổng kết, đánh giá nhiệm vụ thực hiện của từng thành viên Ban Chỉ đạo, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng xứng đáng cho các thành viên Ban Chỉ đạo cũng như các tập thể, cá nhân đã tích cực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định.

Yêu cầu tuần tới Bộ Quốc phòng trình Dự án tiền khả thi xây dựng sân bay Thổ Chu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với các nội dung đề xuất, kiến nghị của Bộ Xây dựng và các địa phương; giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp đầy đủ ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị để dự thảo Thông báo kết luận để tổ chức triển khai hiệu quả, chất lượng, với tinh thần “3 có, 2 không: có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp; không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản”./.

