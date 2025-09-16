Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8741/VPCP-CN ngày 16/9/2025 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến 4 dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 2025 thuộc Đoàn Kiểm tra số 01.

Xét báo cáo của Bộ Xây dựng (văn bản số 211/BC-BXD ngày 10/9/2025) về kết quả tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại 4 Dự án đường bộ cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh của Đoàn kiểm tra số 01, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình có ý kiến như sau:

Triển khai các kết luận của Đoàn kiểm tra, đến nay tiến độ 4 dự án cơ bản đáp ứng, đã hoàn thành thông xe kỹ thuật dịp 19/8/2025 khoảng 83,97/231,27km (qua thành phố Đà Nẵng 11,47km; qua tỉnh Gia Lai 72,5km), tuy nhiên 4 km đoạn Km16+700-Km19+800 thuộc dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh chưa hoàn thành theo kế hoạch.

Đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Trưởng Đoàn kiểm tra số 01 yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản nêu trên, cụ thể Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các vị trí, đoạn tuyến còn lại trước ngày 20/9/2025; đồng thời tiếp tục tổ chức đối thoại, tuyên truyền để người dân đồng tình, ủng hộ các chính sách đền bù theo quy định và cam kết đền bù, hỗ trợ của các chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu cơ chế đặc thù áp dụng cho dự án và thủ tục khai thác khoáng sản hiện hành, hoàn thành thủ tục mở rộng diện tích khai thác mỏ đá của Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên (tại thôn Tân Lập, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) trước ngày 20/9/2025 để có thể khai thác, cung cấp đủ đá bê tông nhựa cho Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh; đồng thời gia hạn, nâng công suất mỏ đá Huy Thiên Phú để sẵn sàng cung cấp đá cho riêng Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh nếu thủ tục khai thác mỏ đá của Công ty Cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên không đáp ứng tiến độ.

19,6 km cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh "về đích" đúng hẹn dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Kịp thời xử lý nhà thầu chậm tiến độ, tăng cường kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu kiểm soát chặt chẽ về tiến độ, chất lượng công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công của các nhà thầu; theo dõi sát các nhà thầu chậm tiến độ trong giai đoạn cuối của dự án; chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình hoàn thiện thủ tục mỏ vật liệu đá bê tông nhựa, đảm bảo chất lượng, đủ nguồn cung, khả năng cung ứng theo tiến độ thi công.

Lãnh đạo các Ban Quản lý dự án, nhà thầu phải thường xuyên, trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo, điều hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công; kịp thời xử lý nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm quy định của hợp đồng và có giải pháp tổ chức thi công đảm bảo hoàn thành theo đúng các mốc tiến độ đã đề ra.

Các Ban Quản lý dự án có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo về tiến độ, chất lượng công trình, có kế hoạch triển khai chi tiết, kế hoạch huy động thiết bị, nhân lực, vật liệu để thi công hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu./.

