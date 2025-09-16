Hà Nội di chuyển, chặt hạ cây xanh phục vụ dự án giao thông trọng điểm

Ngày 16/9, liên quan đến việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh phục vụ Dự án đầu tư xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xác định chính xác số lượng cây xanh thuộc phạm vi thực hiện dự án (bao gồm cây xanh đô thị, cây khóm, cây mảng…) theo đúng chủng loại quy định.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, để phục vụ Dự án đầu tư xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức di chuyển, chặt hạ, trồng hoàn trả cây xanh trên địa bàn phường Tây Mỗ, xã An Khánh, xã Sơn Đồng.

Quá trình xin cấp phép chặt hạ, di chuyển cây xanh và tổ chức thực hiện dự kiến từ tháng 9 đến hết tháng 12/2025.

Cụ thể, số lượng và chủng loại cây chặt hạ, di chuyển gồm đối với cây bóng mát nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có 2.628 cây bóng mát các loại, trong đó có 435 cây thuộc chủng loại cây đô thị (bàng lá nhỏ, bằng lăng, giáng hương, hoa sữa, lát hoa, lộc vừng, muồng, phượng,…) và 2.193 cây không thuộc chủng loại cây đô thị (bơ, cau vua, dướng, keo, nhãn, ổi, sung,…).

Đối với cây đơn lẻ, khóm, cây mảng và thảm nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có 681 cây đơn lẻ, khóm (trúc đào 251 khóm, dâm bụt 269 khóm, cọ dầu 83 cây, cọ lùn 1 cây, hoa giấy 30 cây; ngâu 40 cây; muồng lá lạc 7 cây); 11.585,29 m2 cỏ và cỏ cây dại, cùng 1.689,46 m2 cỏ lá tre.

Về phương án chặt hạ, di chuyển, chăm sóc và thu hồi, thanh lý củi gỗ đối với cây bóng mát dịch chuyển 395 cây các loại gồm có 383 cây thuộc chủng loại cây đô thị (bàng, bằng lăng, giáng hương, hoa sữa, lát hoa, ...) và 12 cây gồm bàng ta, nhãn, ổi, sung, táo, xà cừ, vối, bơ.

Dịch chuyển 284 cây về trồng cố định vào vị trí trống hai bên lề các tuyến đường; khuôn viên các trường học, nhà văn hóa, trung tâm thể thao, vườn hoa, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nghĩa trang, … trên địa bàn các xã An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức, Dương Hòa, để làm tăng mật độ cây xanh, đảm bảo cảnh quan khu vực.

Đối với 111 cây bóng mát (gồm 99 cây lát hoa và 12 cây hoa sữa) chuyển về vườn ươm để chăm sóc, sau khi dự án có mặt bằng thi công chuyển ra trồng và chăm sóc theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt; đồng thời chặt hạ 2.233 cây bóng mát (cau vua, dướng, keo, lát hoa, muồng kim phượng, nhãn, ổi, sấu, táo, trứng cá, xoan…) là các cây không thuộc danh mục cây đô thị và các cây đô thị bị cong queo, sâu mục, già cỗi, chết.

Đối với cây đơn lẻ, khóm, cây trồng mảng, viền và cỏ, dịch chuyển 501 cây đơn lẻ khóm (gồm 7 cây muồng lá lạc, 154 khóm trúc đào, 269 khóm dâm bụt, 1 cây cọ lùn, 40 cây ngâu và 30 khóm hoa giấy) về trồng và chăm sóc cố định tại diện tích đất trống hai bên lề các tuyến đường, cũng như khuôn viên các trường học, nhà văn hóa, trung tâm thể thao, vườn hoa, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, nghĩa trang, đình làng, đền, chùa trên địa bàn các xã An Khánh, Sơn Đồng, Hoài Đức, Dương Hòa; dịch chuyển 97 khóm trúc đào và 83 cây cọ dầu về vườn ươm để ươm cây, sau khi dự án có mặt bằng thi công đánh chuyển ra trồng và chăm sóc.

Về việc thu hồi gỗ, củi từ cây chặt hạ, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị được giao quản lý tài sản tổ chức thanh lý gỗ, củi để nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cũng sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường liên quan thông tin công khai rộng rãi về phương án chặt hạ, di chuyển, trồng lại cây xanh, thanh lý củi gỗ để nhân dân biết, tạo sự đồng thuận và ủng hộ trong quá trình thực hiện./.

