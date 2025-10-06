Bộ Xây dựng: Giai đoạn 2025-2030 sẽ xây dựng thêm 2.000km đường bộ cao tốc

Phát huy những kết quả đạt được trong 05 năm qua với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2025-2030.

Hình thành bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia

Trong kế hoạch phát động thi đua "cán bộ, công nhân viên, người lao động Bộ Xây dựng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030 vừa được ban hành, Bộ Xây dựng xác định phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, trong đó sẽ tập trung nguồn lực trung ương cho hạ tầng chiến lược, công trình trọng điểm; hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, tập trung đầu tư trục giao thông đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Tây, trục đường bộ Đông-Tây quan trọng.

Các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; các cảng hàng không lớn; tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế và các cảng biển trung chuyển quốc tế; hình thành các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, kết nối các cảng biển cửa ngõ quốc tế, cảng hàng không quốc tế, các cửa khẩu quốc tế có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa lớn sẽ được ưu tiên đầu tư.

Cụ thể, về đường bộ, trong giai đoạn 2026-2030 xây dựng khoảng 2.000km đường bộ cao tốc, hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000km đường bộ cao tốc; hoàn thành đường ven biển; nâng cấp một số tuyến quốc lộ quan trọng kết nối tới các đầu mối có nhu cầu vận tải lớn; nối thông đường Hồ Chí Minh; mở rộng các tuyến kết nối cửa ngõ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng chỉ đạo “thần tốc, táo bạo” hoàn thành 3.000km cao tốc vào năm 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng tốc, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm đưa vào khai thác 3.000km đường cao tốc và cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành năm 2025.

Hàng hải ưu tiên nâng cấp, mở rộng các tuyến luồng hàng hải công cộng như Nghi Sơn, Cẩm Phả, Lạch Huyện, Cái Mép-Thị Vải, Sông Hậu (giai đoạn hoàn thiện); cảng biển trọng điểm kết hợp trung chuyển quốc tế tại Lạch Huyện, Cái Mép, cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng), Nam Đồ Sơn (Hải Phòng); tập trung phát triển đội tàu vận tải biển, thủy nội địa, đội tàu tìm kiếm, cứu nạn, hệ thống điều phối và giám sát giao thông hàng hải trên toàn quốc.

Các cảng biển sẽ được đầu tư, mở rộng nhằm gia tăng sản lượng vận tải hàng hóa và trung chuyển. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đường thủy nội địa ưu tiên triển khai Dự án nâng cao tĩnh không cầu trên các tuyến đường thủy quốc gia, tạo điều kiện cho tàu lớn lưu thông, giảm tải cho mạng lưới đường bộ; triển khai đầu tư Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam và phát triển một số bến, cảng thủy nội địa tại khu vực Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng. Phát triển mạnh vận tải pha sông biển, ven biển Bắc-Nam.

Đường sắt phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trước năm 2030; triển khai đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; đẩy nhanh thủ tục đầu tư một số tuyến đường sắt kết nối với cảng biển cửa ngõ quốc tế, kết nối quốc tế với Trung Quốc, tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt kết nối cảng hàng không quốc tế (Thủ Thiêm-Long Thành), đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội, tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ, Hà Nội-Hạ Long; xây dựng tuyến Lạng Sơn-Hà Nội, Móng Cái-Hải Phòng.

Hàng không sẽ triển khai giai đoạn 2 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành; nâng cấp các cảng hàng không trọng yếu đáp ứng nhu cầu như Vinh, Liên Khương, Nội Bài, Chu Lai; kêu gọi đầu tư các cảng hàng không mới theo quy hoạch.

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng

Về giao thông, hạ tầng đô thị, Bộ Xây dựng phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là tại các đô thị lớn, gắn với yêu cầu phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, đường vành đai, các công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập tại các đô thị lớn; phát triển giao thông công cộng đô thị, tập trung đầu tư và đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt đô thị.

Bộ Xây dựng chú trọng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại các đô thị lớn; phát triển đô thị theo hướng nén kết hợp tạo lập không gian công cộng, không gian xanh, sinh thái để tăng hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên; lựa chọn các đô thị có lợi thế đặc biệt để xây dựng thành các trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ... có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế cao.

Nhấn mạnh phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị đi trước một bước, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu, Bộ Xây dựng đưa ra mục tiêu khai thác hiệu quả không gian ngầm, nhất là tàu điện ngầm tại các đô thị lớn.

Bộ Xây dựng chú trọng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng tại các đô thị lớn. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Trong công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, Bộ Xây dựng triển khai xây dựng và thực hiện tốt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2035, định hướng đến năm 2050 và các đề án khác để thúc đẩy tăng trưởng sản lượng vận tải đạt mức hai con số trong những năm tới.

Cụ thể, Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất giải pháp để thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics tại các đầu mối vận tải lớn (cảng biển, cảng cạn, ga đường sắt, sân bay,...) với đầy đủ dịch vụ và tính tự động hóa cao để gom hàng và phân phối theo mô hình “trung tâm trung chuyển”, kết nối nhiều phương thức vận tải; tiếp tục cơ cấu thị trường vận tải theo hướng giảm thị phần vận tải đường bộ, tăng thị phần vận tải đường thủy, hàng hải, đường sắt, hàng không

Bộ Xây dựng nghiên cứu triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh phát triển vận tải đường thuỷ và vận tải sông pha biển; nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy hình thành và phát triển sàn giao dịch vận tải hàng hóa; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt đối với các tuyến đường sắt đô thị./.

Khai thác tốt không gian ngầm ở Thủ đô, vấn đề nhà ở và ô nhiễm môi trường sẽ cải thiện Sử dụng, khai thác và phát huy hiệu quả không gian ngầm sẽ góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất và sử dụng hợp lý quỹ đất đô thị để xây dựng nhà ở; cải thiện vấn đề giao thông, ô nhiễm môi trường.