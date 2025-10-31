Ngân hàng VietinBank tăng trưởng mạnh quy mô và hiệu quả hoạt động

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 cho thấy nhiều chỉ tiêu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) có mức tăng trưởng nổi bật trong hệ thống ngân hàng, đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tăng trưởng kinh doanh ấn tượng

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt hơn 2,76 triệu tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1,99 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 15,6%, phản ánh sự mở rộng tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng và nhu cầu thực của nền kinh tế. Nguồn vốn huy động từ khách hàng đạt 1,78 triệu tỷ đồng, tăng 10,5% so với đầu năm, cho thấy niềm tin vững chắc của người dân và doanh nghiệp đối với ngân hàng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9 tháng năm 2025 đạt 46.500 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 5,2%, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 21%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2025 đạt 29.500 tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được nhờ sự chủ động trong điều hành, tối ưu hiệu quả cân đối vốn, tăng cường kiểm soát chi phí và khai thác hiệu quả các mảng kinh doanh cốt lõi.

Với mục tiêu thu hút khách hàng mới và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được tiếp cận các dịch vụ tài chính với chi phí hợp lý, nâng cao trải nghiệm và gia tăng sự gắn kết của khách hàng, VietinBank thực hiện miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ.

Bên cạnh đó, VietinBank định hướng tăng tỷ lệ bao phủ nợ xấu, nâng cao năng lực tài chính, khả năng chống chịu trước các rủi ro. Tại thời điểm 30/9/2025, ngân hàng nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu cho vay là 176%.

Chuyển đổi số xuất sắc

Đến quý 3/2025, VietinBank đã triển khai gần 100 sáng kiến chuyển đổi số, 99% giao dịch thanh toán được thực hiện qua kênh số, minh chứng cho bước tiến vững chắc hướng đến mô hình ngân hàng số toàn diện. Những sản phẩm số nổi bật như: VietinBank iPay, VietinBank eFAST, eKYC, hành trình vay sản xuất kinh doanh cho khách hàng cá nhân, vay tiêu dùng online, giải ngân và bảo lãnh online, digiGOLD… đã mang đến trải nghiệm liền mạch, nhanh chóng, an toàn, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch.

Vừa qua, VietinBank được Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vinh danh là “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” 2025. Tạp chí Global Banking & Finance Review công bố và vinh danh giải thưởng “Ứng dụng Ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2025 - Most Innovative Digital Banking Application in Vietnam 2025” cho ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Hiện nay VietinBank iPay Mobile mang đến hơn 250 tính năng, kết nối 6.000+ nhà cung cấp, phục vụ khoảng 13 triệu khách hàng.

VietinBank xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống, là đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu vận hành, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và kiến tạo giá trị bền vững. Trong hai năm qua, VietinBank đã xây dựng và triển khai Hành trình Chuyển đổi số toàn diện X01 được tư vấn bởi các đối tác hàng đầu thế giới, tập trung vào bốn trụ cột chiến lược: Số hóa - Dữ liệu - Công nghệ - Con người & Tổ chức.

Trên hành trình đó, VietinBank đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng công nghệ từ Front-end đến Back-end như nâng cấp hạ tầng và bảo mật, xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung, triển khai kiến trúc mở và hệ thống tích hợp linh hoạt, đồng thời phát triển các ứng dụng số hiện đại nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

Lần thứ 10 liên tiếp VietinBank nhận được giải thưởng uy tín, tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng Bán lẻ số 1 tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, VietinBank cũng vừa được Tạp chí Global Banking & Finance Review vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam - Best Retail Bank of Vietnam 2025”. Đây là lần thứ 10 liên tiếp VietinBank nhận được giải thưởng uy tín này, tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng Bán lẻ số 1 tại Việt Nam./.

