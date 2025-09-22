Ngân hàng tăng cường chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Nhiều ngân hàng trong hệ thống hiện nay đã công bố kế hoạch chi trả cổ tức hấp dẫn, đồng thời thông báo các phương án tăng vốn điều lệ mạnh mẽ, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng và củng cố tài chính.

Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc này. Cụ thể, vào ngày 25/9 tới, Kienlongbank sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ lên tới 60% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 60 cổ phiếu mới). Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.652 tỷ đồng lên mức 5.822 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2024 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và pháp luật.

Đây là mức tỷ lệ chia cổ tức cao nhất ngành ngân hàng, cũng là mức cao nhất trong hành trình 30 năm hình thành và phát triển của Kienlongbank.

Tương tự, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tương ứng 5%. Theo đó, TPBank dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Dự kiến TPBank sẽ sớm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, sau khi được các cơ quan chức năng phê duyệt.

Tổng giá trị phát hành gần 1,321 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 26,420 tỷ đồng lên gần 27,741 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm sẽ được cân đối sử dụng cho đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển công nghệ thông tin và mở rộng mạng lưới kinh doanh; bổ sung vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh; bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng…

Hội đồng quản trị Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cũng đã có nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 1/10/2025.

Theo đó, ngân hàng dự chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ là 10% (một cổ phần nhận 1.000 đồng). Dự kiến quy mô chi trả cổ tức đợt này là 7.086 tỷ đồng và ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 22/10/2025.

Nguồn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024 theo Báo cáo Tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Techcombank.

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, Vietcombank, VietinBank và BIDV đều đang đẩy mạnh việc tăng vốn điều lệ. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 273, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh quá trình này.

Cụ thể, Hội đồng quản trị Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, sau trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 của ngân hàng là hơn 22.770 tỷ đồng. Vietcombank sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Trước đó, Hội đồng quản trị Vietcombank cũng đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Vietcombank sẽ sử dụng 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, làn sóng chia cổ tức năm nay gắn liền với mục tiêu tăng vốn điều lệ. (Ảnh: Vietnam+)

Như vậy, nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, Vietcombank có thể sớm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng.

Tại BIDV, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 21.656 tỷ đồng, lên gần 91.870 tỷ đồng thông qua việc tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trả cổ tức và phát hành thêm.

Trong đó, BIDV dự kiến phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng (tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025) để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Đồng thời, phát hành tối đa gần 1.397,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023 (tương đương tỷ lệ thực hiện 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025).

Cuối cùng, VietinBank dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 105.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận giữ lại các năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016, trong đó, hơn 2,4 tỷ cổ phiếu sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Những kế hoạch này không chỉ giúp các ngân hàng củng cố tài chính, mà còn mở rộng khả năng cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu tăng trưởng bền vững trong tương lai./.

