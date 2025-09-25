Hành trình vũ trụ gắn kết Việt Nam-Pháp trong khoa học và sáng tạo

Một sự kiện khoa học đặc biệt vừa diễn ra tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, giới nghiên cứu và công chúng yêu thích vũ trụ.

Tọa đàm với chủ đề “Góc nhìn giao thoa từ vũ trụ: Hành trình, sáng tạo và hợp tác Pháp – Việt” được tổ chức ngày 24/9 là nơi những câu chuyện khám phá không gian, sáng tạo khoa học và tinh thần hợp tác quốc tế được kết nối và lan tỏa mạnh mẽ.

Tọa đàm có sự hiện diện của những vị khách danh giá: Bà Claudie Haigneré – Nữ phi hành gia đầu tiên của Pháp bay vào vũ trụ, cùng chồng là ông Jean-Pierre Haigneré - Phi công và phi hành gia kỳ cựu của Không quân Pháp. Đồng hành cùng các phi hành gia Pháp là những nhà khoa học kỳ cựu tại trường USTH.

Các diễn giả Pháp đã chia sẻ hành trình trở thành phi hành gia, những trải nghiệm đặc biệt khi quan sát Trái Đất từ không gian, cũng như những ứng dụng thiết thực của nghiên cứu vũ trụ trong đời sống.

Chia sẻ về quá trình và kinh nghiệm tham gia các dự án không gian vũ trụ, bà Haigneré cho biết chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng độc lập xử lý tình huống khẩn cấp và tinh thần kiên định đã giúp các phi hành gia vượt qua thử thách. Ngày nay, công nghệ hiện đại hỗ trợ nhiều hơn, nhưng ý chí và bản lĩnh con người vẫn là yếu tố quyết định để chinh phục những hành trình ngoài vũ trụ.

Đặc biệt, khi được hỏi về nguồn động lực giúp bản thân vượt qua khó khăn, bà Haigneré chia sẻ rằng luôn tâm niệm câu nói: “Take care and take time - Hãy biết chăm sóc bản thân, dành thời gian chuẩn bị, dám chấp nhận rủi ro và vượt qua chính mình. Thất bại có thể xảy ra, nhưng từ đó ta học được rất nhiều điều”.

Bên cạnh đó, bà Haigneré đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ, nhất là nữ sinh, trong việc nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học và mạnh dạn dấn bước vào những lĩnh vực còn mới mẻ như hàng không vũ trụ.

Bà Claudie Haigneré – Nữ phi hành gia đầu tiên của Pháp bay vào vũ trụ. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đồng hành cùng vợ trên hành trình khám phá không gian, ông Jean-Pierre Haigneré, cựu phi hành gia của Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp (CNES) cho rằng những thí nghiệm trong không gian, theo cựu phi hành gia, không chỉ giúp y học hiểu rõ hơn về khả năng thích nghi và tiến hóa của cơ thể người, mà còn mở ra những hướng đi mới trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, từ chăm sóc sức khỏe đến phát triển công nghệ. Ngoài ra, dữ liệu vệ tinh đóng vai trò ngày càng quan trọng, giúp hỗ trợ theo dõi mực nước biển dâng, quan sát biến đổi khí hậu và dự báo thiên tai.

"Trong chuyến bay thứ hai, chúng tôi nhìn thấy Nam Phi, thấy nước biển dâng lên, thấy cháy rừng ở Amazon... Đó là những thứ ko thể thấy nếu chỉ trên mặt đất", ông nói.

Ngoài ra, ông Haigneré nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp đang ngày càng được củng cố và mở rộng, trong đó hàng không vũ trụ trở thành một điểm sáng thể hiện chiều sâu hợp tác khoa học và ngoại giao chiến lược giữa hai quốc gia.

Đông đảo học sinh, sinh viên trường Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội tham dự và lắng nghe chia sẻ từ toạ đàm. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Tọa đàm không chỉ là cầu nối để sinh viên tiếp cận kiến thức vũ trụ hiện đại, mà còn mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Pháp trong khoa học, đổi mới và công nghệ.

Phát biểu tại toạ đàm, ông Jean Marc Lavet, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội bày tỏ vinh dự được đón tiếp các vị khách quý từ Pháp và Việt Nam. Ông nhấn mạnh, các trường đại học là trung tâm tri thức, “trái tim” của khoa học - công nghệ, đồng thời là nơi đào tạo thế hệ trẻ gánh vác sứ mệnh phát triển. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa.

Qua những câu chuyện từ các phi hành gia và nhà khoa học, toạ đàm “Góc nhìn giao thoa từ vũ trụ” đã đem lại cho người tham dự niềm tin, khát vọng và cảm hứng sáng tạo. Đây sẽ là hành trang quý giá để thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục chinh phục tri thức và vươn ra thế giới, cùng chung tay xây dựng một tương lai gắn kết và bền vững./.

