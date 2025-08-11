Cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực vũ trụ học

Ngày 11/8, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã diễn ra song song 2 hội nghị quốc tế về “Vũ trụ học” và “Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau” với sự tham dự của gần 150 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tiến sỹ Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, cho biết hai hội nghị này không chỉ là diễn đàn học thuật quan trọng để các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu chia sẻ những tiến bộ nghiên cứu mới nhất, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tiên phong như: Vũ trụ học và vật lý thiên văn, những lĩnh vực đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự liên kết đa ngành và hợp tác quốc tế sâu rộng.

Những thảo luận này sẽ góp phần định hình các định hướng nghiên cứu chiến lược trong tương lai; đồng thời thúc đẩy sự hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Tại Hội nghị quốc tế về "Vũ trụ học," nhiều nhà khoa học uy tín trong lĩnh vực, tiêu biểu như Giáo sư Edward Rocky Kolb (Đại học Chicago, Hoa Kỳ) - một trong những nhà vũ trụ học uy tín hàng đầu thế giới; Giáo sư Graziano Rossi (Đại học Sejong, Hàn Quốc); Giáo sư Tarun Souradeep (Viện Nghiên cứu Raman, Ấn Độ); Tiến sỹ Melanie Archipley (Đại học Chicago, Hoa Kỳ); Giáo sư Jacques Dumarchez, Phòng thí nghiệm Vật lý Hạt nhân và Năng lượng cao - LPNHE, Pháp)...

Các nhà khoa học, nghiên cứu sinh đã cùng nhau thảo luận một số chủ đề chính về việc khám phá bản chất và nguồn gốc của vũ trụ. Trong đó, các chủ đề chính được thảo luận gồm: Bức xạ phông nền vũ trụ (CMB), cấu trúc quy mô lớn của vũ trụ và sóng hấp dẫn; Năng lượng tối, vật chất tối và các lý thuyết hấp dẫn sửa đổi; Quá trình sinh baryon và lepton, vũ trụ sơ khai và giai đoạn lạm phát vũ trụ; Hố đen, thuyết tương đối số và lý thuyết trường lượng tử trong không - thời gian cong; Vũ trụ học Neutrino.

Gần 150 đại biểu đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ban tổ chức, hội nghị là diễn đàn quan trọng để cộng đồng khoa học quốc tế cập nhật và trao đổi những tiến bộ nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực vũ trụ học. Chương trình gồm 15 chủ đề khoa học với 41 bài báo cáo chuyên sâu.

Trong khuôn khổ chương trình, các phiên thảo luận mở cũng được tổ chức nhằm khuyến khích trao đổi học thuật sâu rộng và tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học tham dự.

Tại Hội nghị “Sự hình thành sao trong các môi trường khác nhau” với sự tham gia của hơn 90 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Hội nghị tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong nghiên cứu quá trình hình thành sao, tận dụng hiệu quả các năng lực quan sát tiên tiến của kính thiên văn ALMA và kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST).

Mục tiêu là làm sáng tỏ các quá trình vật lý diễn ra trong các môi trường khác nhau, từ các ngôi sao riêng lẻ và đám mây phân tử cho đến quy mô toàn thiên hà.

Hội nghị bao gồm các phiên thảo luận chuyên sâu xoay quanh dữ liệu quan sát mới nhất từ các kính thiên văn hàng đầu như ALMA và JWST kết hợp với mô phỏng số và mô hình lý thuyết.

Các nghiên cứu trình bày tại hội nghị tiếp cận đa quy mô và đa môi trường từ các đám mây phân tử nhỏ đến quy mô thiên hà nhằm mang đến cái nhìn toàn diện về quá trình hình thành sao.

Các chủ đề chính của hội nghị gồm: Đám mây phân tử; Hình thành sao khối lượng thấp; Hình thành sao khối lượng lớn; Cân bằng năng lượng trong quá trình hình thành sao; Phản hồi từ sao (Stellar feedback); Nhiễu loạn trong đám mây (Cloud turbulence); Vai trò của từ trường; Hàm khối lượng ban đầu (Initial Mass Function - IMF); Hóa học môi trường giữa các sao (Interstellar Medium Astrochemistry - ISM astrochemistry); Hình thành sao ở quy mô thiên hà.

Hai hội nghị dự kiến kết thúc ngày 15/8./.

James Webb lần đầu tiên quan sát hố đen "ăn nhẹ" sao trong vũ trụ Kính viễn vọng James Webb phát hiện hố đen "ăn nhẹ" sao qua quan sát tia hồng ngoại, mở ra cách mới nghiên cứu các hố đen trong vũ trụ bụi mù.