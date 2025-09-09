OpenAI tham gia sản xuất phim hoạt hình dài tập ứng dụng AI

Công ty OpenAI ngày 8/9 cho biết đang tham gia sản xuất một bộ phim hoạt hình dài tập ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), với tham vọng chứng minh công nghệ này có thể tạo nên cuộc cách mạng ở Hollywood nhờ rút ngắn tiến độ và cắt giảm chi phí.

Bộ phim mang tên “Critterz” xoay quanh cuộc phiêu lưu của các loài sinh vật sống trong rừng sau khi ngôi làng yên bình của chúng bị một kẻ lạ mặt xâm phạm và gây rối.

Theo các nhà sản xuất, phim được kỳ vọng sẽ có buổi công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Cannes vào tháng 5/2026, trước khi phát hành rộng rãi trên toàn cầu.

Dự án có kinh phí chưa tới 30 triệu USD và thời gian sản xuất chỉ 9 tháng, trong khi những phim hoạt hình “bom tấn” thường “ngốn” từ 100-200 triệu USD và mất khoảng 3 năm phát triển.

“Critterz” ban đầu chỉ là một phim ngắn do Chad Nelson - chuyên gia sáng tạo tại OpenAI - thực hiện cách đây 3 năm bằng công cụ tạo ảnh DALL-E. Giờ đây, Nelson đã bắt tay với hãng Vertigo Films (có trụ sở tại London, Anh) và Native Foreign (có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ) để đưa dự án lên tầm phim truyện điện ảnh.

Quá trình sản xuất “Critterz” sẽ là sự kết hợp giữa con người và AI. Các họa sĩ vẽ phác thảo được đưa vào những mô hình của OpenAI, trong đó có GPT-5 và các hệ thống tạo ảnh; dàn diễn viên lồng tiếng sẽ thổi hồn cho nhân vật. Phần kịch bản do nhóm biên kịch từng tham gia viết phim hoạt hình ăn khách “Paddington in Peru” chấp bút.

Dự án trên diễn ra trong bối cảnh Hollywood và các công ty AI đang vướng vào những cuộc chiến pháp lý gay gắt về bản quyền. Nhiều “ông lớn” như Disney, Universal hay Warner Bros. Discovery đã kiện công ty Midjourney, cáo buộc mô hình của họ được huấn luyện trái phép trên các nhân vật có bản quyền.

Nguồn vốn cho “Critterz” đến từ công ty mẹ của Vertigo - Federation Studios (có trụ sở tại Paris, Pháp). Khoảng 30 người tham gia sẽ được chia lợi nhuận theo mô hình thù lao chuyên biệt.

“Critterz” không phải bộ phim hoạt hình đầu tiên ứng dụng AI tạo sinh. Năm 2024, khán giả đã chứng kiến sự ra mắt của “DreadClub: Vampire’s Verdict,” được coi là phim hoạt hình AI đầu tiên, được thực hiện với ngân sách 405 USD. Cùng với đó là “Where the Robots Grow.”

Những sản phẩm này, cũng như bản phim ngắn “Critterz,” nhận về phản ứng trái chiều, khi nhiều nhà phê bình đặt câu hỏi liệu công nghệ AI đã đủ sức tạo ra những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, có khả năng chạm đến cảm xúc khán giả hay chưa./.

