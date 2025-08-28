AI thấu hiểu chó nghiệp vụ hơn cả huấn luyện viên kỳ cựu

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế tại Đại học Haifa (Israel) đã phát triển thành công mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể xác định thời điểm chó nghiệp vụ phát hiện được mùi mục tiêu, với độ chính xác thậm chí còn cao hơn cả những chuyên gia huấn luyện giàu kinh nghiệm.

Bước tiến này được kỳ vọng tạo nên cuộc cách mạng trong việc sử dụng chó nghiệp vụ cho an ninh và cứu hộ.



Chó nghiệp vụ từ lâu đã là “cánh tay thính giác” đắc lực của cảnh sát, hải quan, quân đội hay lực lượng cứu hộ, nhờ khả năng đánh hơi vượt xa con người, khi truy tìm dấu vết chất nổ, ma túy, tiền mặt hay người bị nạn.

Các chuyên gia huấn luyện kỳ cựu vẫn thường khẳng định rằng họ có thể “đọc vị” thành công của chó qua từng hành vi nhỏ, đặc biệt là cử động đuôi. Nhưng cho đến nay, chưa từng có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều đó.



Trong công trình nghiên cứu được công bố trên Royal Society Open Science, các nhà khoa học đã huấn luyện 8 chú chó nhận biết một mùi tổng hợp, sau đó ghi hình toàn bộ quá trình đánh hơi với nhiều mức độ khó khác nhau.

Các camera chuyên dụng ghi lại từng chuyển động của đuôi: góc, tốc độ và nhịp vẫy. Từ kho dữ liệu này, nhóm nghiên cứu áp dụng công nghệ thị giác máy tính để xây dựng mô hình AI có khả năng dự báo chính xác thời điểm chó tiến gần đến mùi mục tiêu.



Kết quả cho thấy mô hình AI đạt độ chính xác 77%, trong khi 190 huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đúng 46%.

Theo các tác giả nghiên cứu, điều này chứng minh rằng chó thường gửi đi những “tín hiệu ngầm” bằng chuyển động đuôi trước khi có hành động rõ rệt báo hiệu đã phát hiện mùi – và AI có thể nhận diện các tín hiệu đó nhạy bén hơn mắt người./.

