Đa dạng sắc màu điện ảnh Việt tại Liên hoan phim Busan 2025

Giới thiệu các dự án điện ảnh Việt tới nhà đầu tư, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. (Ảnh: VFDA/Vietnam+)

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Busan (BIFF) năm 2025, kéo dài từ 17-26/9, điện ảnh Việt đã nỗ lực quảng bá nhiều dự án mới mẻ. Các đại diện Việt Nam cũng tích cực thông tin về tiềm năng đón đoàn phim nước ngoài thông qua bộ chỉ số PAI - sáng kiến giúp tăng tính cạnh tranh giữa các địa phương.

Theo đó, Việt Nam có hai phim được chọn trình chiếu là “Quán Kỳ Nam” của Leon Lê - góp mặt trong hạng mục A Window on Asian Cinema về những tác phẩm nổi bật của châu Á; và “Khế ước bán dâu” của Lê Văn Kiệt trong hạng mục Midnight Passion chuyên dành cho dòng kinh dị, hồi hộp.

Phim tình cảm mang màu sắc hoài cổ "Quán Kỳ Nam." (Ảnh: ĐPCC)

Trong đó “Quán Kỳ Nam” là phim quay 100% bằng phim nhựa 35mm, lấy bối cảnh Sài Gòn/Thành phố Hồ Chí Minh thập niên 1980. Phim vừa công chiếu tại Liên hoan phim Toronto và nhận về phản hồi khá tích cực, có blogger điện ảnh nhận xét bộ phim giống như một phiên bản ban ngày của phim Hong Kong “Tâm trạng khi yêu” (In the mood for love).

Còn “Khế ước bán dâu” thuộc thể loại kinh dị, giật gân, trừ tà, lấy bối cảnh Bắc Bộ và hủ tục phong kiến trọng nam khinh nữ, được nhận xét là khá chỉn chu và đẹp mắt.

Cảnh trừ tà trong "Khế ước bán dâu." (Ảnh: ĐPCC)

Ngoài ra, tại liên hoan phim còn có dự án “Flying Cows” (tạm dịch: Bò bay) của Nguyễn Phạm Thành Đạt được giới thiệu. Đây là đạo diễn trẻ tuổi (sinh năm 1998) từng thắng giải dự án với phần thưởng do Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) trao. Tại BIFF, “Flying Cows” lọt top 30 để tranh giải trong chợ dự án Asian Project Market.

Cũng tại đây, Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) giới thiệu hai dự án khác là “Hộ linh tráng sỹ: Bí ẩn mộ vua Đinh” và “Sài Gòn Oppa.” Trong đó “Hộ linh tráng sỹ” là phim huyền sử dựa trên chuyện truyền miệng về bí ẩn mộ vua Đinh có sự góp mặt của Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long…

Đại diện VFDA cũng hé lộ rằng “Sài Gòn Oppa” đồng sản xuất cùng Hàn Quốc. Hợp tác với Hàn Quốc đang là một trong những xu hướng tiêu biểu nhất ở điện ảnh Việt, mở ra chất giọng điện ảnh mới mẻ và khả năng nâng cao trình độ sản xuất, giao lưu văn hóa.

Nhiều dự án và phim đã hoàn thiện được giới thiệu tại gian hàng của Việt Nam ở BIFF 2025. (Ảnh: VFDA/Vietnam+)

Tại liên hoan phim, VFDA đã có cuộc làm việc quan trọng với Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) và ký kết "Ý định thư về Giao lưu Văn hóa quốc tế" với Hội K-Culture Education Association for Young (KEY).

Tại buổi làm việc với KOFIC, các bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác qua sản xuất phim chung, xây dựng dữ liệu điện ảnh Việt-Hàn, trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo và đào tạo nhân lực trẻ qua chương trình ươm mầm tài năng của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng DANAFF Talents và Vườn ươm dự án.

Trong hội thảo “Nhịp đập Điện ảnh Việt Nam - Giới thiệu những dự án triển vọng” diễn ra ngày 22/9, phía VFDA cũng đã chia sẻ nhiều xu hướng nổi bật về thị trường trong nước cũng như vai trò của Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng trong bối cảnh khu vực.

"Ý định thư về Giao lưu Văn hóa quốc tế" và hội thảo quảng bá điện ảnh Việt. (Ảnh: VFDA/Vietnam+)

Ông Park Kwang Su - Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Busan nhận xét: “Việt Nam có rất nhiều nhân lực giỏi, hoàn toàn có đủ khả năng để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh độc lập và mạnh mẽ, nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác.”

Tiến sỹ Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA cũng khẳng định Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua đã có bước tiến đáng kể cả về doanh thu, chất lượng nghệ thuật và sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ.

Bà cũng nhắc tới Bộ chỉ số Thu hút Đoàn phim (PAI) và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), sau ba kỳ triển khai thành công đã tạo dấu ấn cho Việt Nam trong khu vực./.

Tại hội thảo, DANAFF lần IV đã được công bố, dự kiến diễn ra từ 28/6 – 04/7/2026 với hai chương trình đặc biệt dự kiến gồm: “Những bộ phim xuất sắc của Việt Nam trong 40 năm Đổi mới (1986–2026)” và “Tiêu điểm Điện ảnh Mỹ.”

