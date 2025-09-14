Thông tấn xã Việt Nam qua những con số

Hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam là tổ hợp truyền thông cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc mọi loại hình; bản tin nguồn phát ra thế giới bằng 6 ngôn ngữ; có 34 cơ quan thường trú trong nước...

Trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước (1945-2025), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước, Thông tấn xã Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát triển, trở thành cơ quan thông tấn quốc gia lớn mạnh.

Thông tấn xã Việt Nam tiên phong trên mặt trận thông tin, phản ánh kịp thời diễn biến thời sự trong nước và ngoài nước, cung cấp nguồn tin chính thống, trung thực, khách quan, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và nhu cầu thông tin của công chúng.

Hiện nay, Thông tấn xã Việt Nam là tổ hợp truyền thông cung cấp hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc mọi loại hình; bản tin nguồn phát ra thế giới bằng 6 ngôn ngữ; có 34 cơ quan thường trú trong nước, 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài; quan hệ hợp tác với hơn 40 hãng thông tấn và các tổ chức báo chí quốc tế trên thế giới…