TTXVN - Hãng thông tấn uy tín trong khu vực và quốc tế

Trong những năm gần đây, TTXVN đã đóng vai trò quan trọng trên các diễn đàn của Ttổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dươn (OANA), tích cực thúc đẩy hợp tác báo chí, góp phần thực hiện các mục tiêu của tổ chức OANA cũng như thúc đẩy trao đổi thông tin và xây dựng năng lực chuyên môn báo chí cho các hãng thông tấn thành viên.

Là một trong những đối tác quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Thông tấn xã Lào trong nhiều năm qua đã thường xuyên sử dụng tin, ảnh, video do TTXVN cung cấp nhằm góp phần nâng cao chất lượng nội dung thông tin, tuyên truyền; đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai cơ quan./.