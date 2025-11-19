Du lịch Việt 2026: Bước vào cuộc đua "giữ chân" du khách khốc liệt

Du khách quốc tế tham quan di tích tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chiều 19/11, tại Ninh Bình, đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến Du lịch Quốc gia năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức cùng sự tham gia của đại diện sở du lịch nhiều tỉnh thành. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu và trong khu vực cạnh tranh gay gắt chưa từng có, đòi hỏi Việt Nam phải có những bước thay đổi thực sự hiệu quả.

Khách hàng thay đổi, du lịch toàn cầu trở mình

Báo cáo của Cục Du lịch Quốc gia cho biết Việt Nam đã đón trên 17,2 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng năm 2025, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Cùng với Nhật Bản, Việt Nam là một trong hai quốc gia dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm.

Các thương hiệu nhận diện “Việt Nam-Vẻ đẹp bất tận” và “Live Fully in Vietnam” sau đại dịch đã được củng cố và dần rõ nét hơn. Nhiều điểm đến được giải thưởng quốc tế, được các tổ chức truyền thông, du lịch thế giới uy tín xếp hạng cao.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những thương hiệu nhận diện này chưa thực sự gây tiếng vang quốc tế như “Amazing Thailand” của Thái Lan, hay “Incredible India” của Ấn Độ. Nhìn rộng hơn về nguyên nhân, du lịch Việt Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế.

Các lãnh đạo chủ trì hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các hạn chế nổi bật gồm: Thiếu chiến lược xúc tiến, quảng bá thống nhất dài hạn ở cấp quốc gia (mỗi địa phương quảng bá một cách riêng, chưa có bộ tiêu chuẩn-nhận diện thương hiệu du lịch quốc gia, visa chưa cởi mở như một số nước); cơ chế tài chính cho xúc tiến chưa ổn định và tương xứng (chỉ khoảng 1/20-1/50 so với Thái Lan, Singapore); hạn chế về sản phẩm và dịch vụ gắn với xúc tiến (chưa đủ hấp dẫn, chưa khơi gợi nhiều cảm xúc); thiếu cơ chế đo lường và đánh giá hiệu quả; công tác truyền thông số chưa mạnh và đủ để tạo dấu ấn.

Hành vi khách hàng toàn cầu thay đổi, các quốc gia thay đổi chiến lược hợp thời, tận dụng giai đoạn hậu COVID-19 để tái định vị hình ảnh quốc gia… từ trong khu vực đến toàn cầu.

“Thị trường du lịch toàn cầu đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt chưa từng có khi các quốc gia liên tục tung ra chiến dịch quảng bá quy mô lớn để giành thị phần khách quốc tế,” bà Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu đón 18 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 85 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ du lịch đạt khoảng 800 - 900 nghìn tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết hội nghị năm nay được tổ chức sớm để ngành có sự chủ động chuẩn bị cho năm 2026. Ông cũng nhận định năm 2026 sẽ là năm bản lề trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đặt ra nhiệm vụ đổi mới, xúc tiến du lịch và hợp tác, phối hợp cùng phát triển sâu sắc, mạnh mẽ hơn giữa công và tư.

“Một clip 10 giây cũng được triệu views”

Các ý kiến đóng góp của đại diện các sở du lịch, hiệp hội, hãng hàng không tại Hội nghị đều hướng đến sự đa dạng hóa song song với cụ thể hóa trải nghiệm du lịch cho các nhóm khách hàng tiềm năng, tạo cơ sở hạ tầng thuận lợi và tối ưu về chi phí để khuyến khích chi tiêu cho du lịch.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết của các chiến lược phát triển truyền thông và tiếp thị số. Ông Nguyễn Châu Á - đại diện Oxalis Adventure Tours cho biết doanh nghiệp đã chi 15 tỷ đồng riêng cho marketing. Ông nhận dịnh du lịch quốc gia cần sản phẩm du lịch cá nhân hóa, cần chiến lược marketing online xứng tầm, thông qua phim ảnh, KOL, hội chợ…

Cần có những trải nghiệm được cụ thể hóa để "bắt" trúng cảm xúc các nhóm khách hàng đa dạng. (Ảnh minh họa: Mai MAi/Vietnam+)

Ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cũng khẳng định tầm quan trọng của dữ liệu số hóa chuẩn, các kho truyền thông tư liệu để sẵn sàng cung cấp cho các nhân vật có tầm ảnh hưởng.

“Một clip Tiktok 10 giây cũng có thể được triệu views (lượt xem). Du khách thích cảm xúc thật, cảnh quay thật, các món ăn có chiều sâu văn hóa, chạm ký ức,” ông Trương Quốc Hùng khẳng định. Qua đó, ông nhấn mạnh kế hoạch xúc tiến 2026 cần truyền thông số nhanh và mạnh hơn, ứng dụng AI.

Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh liên kết công tư, đề xuất hợp tác phát triển giữa các đơn vị lữ để đi xa cùng nhau, cần kết hợp nhóm các doanh nghiệp để cùng khai thác các thị trường tiềm năng.

Ông Vũ Thế Bình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam ông Vũ Thế Bình khẳng định tăng trưởng du lịch của Việt Nam có thể tăng cao hơn nhiều so với mức Nhà nước đề ra. Ông đề nghị thành lập thêm nhiều Văn phòng Xúc tiến Du lịch tại nước ngoài, đưa đây trở thành một kênh thu thập dữ liệu tâm lý và hành vi khách hàng tại các nước.

Đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định một điểm đến thành công không phải để bán một tour, mà phải giúp khách hàng thấy được giá trị của điểm đến. Đại diện sở đề xuất có một cẩm nang lịch sự kiện quốc gia để hệ thống hóa thông tin, tăng cường vai trò điều phối chiến lược thông qua việc xây dựng chiến lược xúc tiến du lịch quốc gia 2026-2030, nâng cao năng lực hệ thống Trung tâm Xúc tiến Du lịch địa phương…

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Hồ An Phong chỉ đạo các đơn vị hợp tác sâu để phát triển thực chất nhằm phát huy được hình ảnh quốc gia và sức mạnh mềm. Việc quảng bá xúc tiến du lịch cần diễn ra thường xuyên và liên tục như một dòng chảy, được đa dạng hóa và cụ thể hóa, không bỏ lỡ cơ hội thu hút khách hàng tiềm năng từ các khu vực trên toàn cầu./.

