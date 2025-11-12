Du lịch Việt Nam quảng bá lợi thế cạnh tranh vượt trội tại Hoa Kỳ

Sau Washington D.C và New York, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tiếp tục chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại thành phố Boston, trong chuỗi hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hoa Kỳ năm 2025.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, hình ảnh đất nước Việt Nam, điểm đến của vẻ đẹp vượt thời gian với nền văn hóa đặc sắc và cơ hội phát triển rộng mở đã được Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai giới thiệu đến công chúng Boston.

Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện từ năm 2023, trong đó du lịch đóng vai trò cầu nối quan trọng trong giao lưu văn hóa và thúc đẩy hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam, 10 tháng năm 2025, lượng khách Hoa Kỳ đến Việt Nam đạt gần 700.000 lượt người. Theo báo cáo của UN Tourism, Việt Nam cũng là một trong những điểm đến có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế cao nhất thế giới, đạt mức 21% trong nửa đầu năm 2025 và được đánh giá là điểm đến nổi bật, hấp dẫn.

Vậy có những lý do nổi bật nào khiến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn và tiềm năng hợp tác cho doanh nghiệp Hoa Kỳ? Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, trước tiên là trải nghiệm chân thực. Việt Nam được biết đến là điểm đến an toàn, thân thiện với nhiều di sản được UNESCO công nhận: 9 Di sản Thế giới và 16 Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ ở các phân khúc cao cấp với các khu nghỉ dưỡng sang trọng, du lịch golf, MICE, du lịch sức khỏe, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và hạ tầng. Đặc biệt là mặc dù chất lượng cao như vậy nhưng du lịch ở dải đất hình chữ S lại có mức giá rất cạnh tranh so với các điểm đến khác trong khu vực.

Lãnh đạo ngành du lịch khẳng định Việt Nam là vùng đất của sáng tạo và đổi mới. Với dân số trẻ, năng động và tài năng, Việt Nam đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Từ các “start-up” công nghệ đến du lịch bền vững, nghệ thuật số và năng lượng xanh, Việt Nam đang kiến tạo tương lai bằng tinh thần sáng tạo.

Hiện có hơn 2,3 triệu người gốc Việt tại Hoa Kỳ, trong đó khoảng 40.000 người sinh sống ở khu vực Boston và bang Massachusetts, nhiều người là giáo sư, nhà nghiên cứu, doanh nhân đã đóng góp đáng kể cho đời sống học thuật và kinh tế địa phương. Họ cũng là những “đại sứ du lịch” giúp quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè và đồng nghiệp Hoa Kỳ.

“Tại Việt Nam, ẩm thực không chỉ là bữa ăn mà còn là một hành trình khám phá văn hóa. Từ phở, bánh mỳ, gỏi cuốn, đến các món hải sản ven biển, mỗi món ăn đều kể một câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam, qua đó thể hiện sự tinh tế, cân bằng và gắn kết cộng đồng. Việt Nam là thiên đường ẩm thực,” Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định.

Phiên thảo luận tại sự kiện. (Ảnh: Cục DLQGVN)

Lãnh đạo ngành du lịch Việt cũng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho du khách Hoa Kỳ thông qua chính sách thị thực linh hoạt, các đường bay thẳng và dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Hiện công dân Hoa Kỳ có thể sử dụng thị thực điện tử 90 ngày, thủ tục xuất nhập cảnh được cải thiện đáng kể; riêng đảo Phú Quốc miễn thị thực cho du khách Hoa Kỳ lưu trú tới 30 ngày…

“Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Hoa Kỳ thông qua các chương trình famtrip, cung cấp tư liệu quảng bá chất lượng cao và kết nối đối tác uy tín. Chúng tôi cũng hoan nghênh các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đến Việt Nam để chia sẻ những câu chuyện chân thực về đất nước và con người Việt Nam, đồng thời tin tưởng rằng, hợp tác du lịch Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới,” Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai nói.

Sự kiện giới thiệu du lịch Việt Nam tại Boston, Hoa Kỳ góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học hai nước trong lĩnh vực du lịch, góp phần đưa hình ảnh và thương hiệu du lịch Việt Nam đến gần hơn với bạn bè và du khách Hoa Kỳ./.

