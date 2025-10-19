Liên Bỉnh Phát là diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng giải Kim Chung

Liên Bỉnh Phát nhận giải thưởng trên sân khấu Lễ trao giải Kim Chung lần thứ 60. (Ảnh chụp màn hình)

Tối 18/10 tại Đài Loan (Trung Quốc), Liên Bỉnh Phát đã giành chiến thắng giải thưởng Kim Chung, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên ghi dấu ở giải thưởng có tiếng này.

Anh giành chiến thắng với phim “Hóa ngoại chi y” (The Outlaw Doctor hay Bác sỹ tha hương), trong vai một bác sỹ Việt Nam vì hoàn cảnh mà phải sống bất hợp pháp tại nơi đất khách quê người.

Sau chiến thắng, Liên Bỉnh Phát gửi lời cảm ơn tới êkíp, những người đã đồng hành và giúp anh có thêm nhiều bài học quý trong sự nghiệp. Anh cũng cho biết sẽ đóng góp một phần giải thưởng cho quỹ người lao động nhập cư tại Đài Loan.

Trên Facebook, nam diễn viên nhận nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp như ca sỹ Quốc Thiên, Phan Đình Tùng, diễn viên Tiến Luật, Kiều Trinh, các đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Hằng Trịnh…

Liên Bỉnh Phát ăn mừng với bạn diễn trong phim - Trương Quân Ninh. (Ảnh: NVCC)

Kim Chung (Golden Bell Awards) là giải thưởng về truyền hình và âm nhạc lớn nhất tại Đài Loan, được ví như giải thưởng Emmy (Mỹ) phiên bản châu Á.

Thắng hạng mục “Thị đế,” Liên Bỉnh Phát vượt qua đã vượt qua 4 đối thủ khác, trong đó có diễn viên kỳ cựu Kha Thúc Nguyên phim “A Rong and a Yu.” Giải thưởng là sự công nhận cho tài năng diễn xuất của nam diễn viên.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang, sở hữu vẻ đẹp điện ảnh nam tính và lối diễn xuất giàu cảm xúc. Anh đóng nhiều phim, nhưng trở nên nổi tiếng nhờ phim "Song Lang." Liên Bỉnh Phát cũng tham gia nhiều gameshow truyền hình, gây chú ý nhất gần đây là "Anh trai vượt ngàn chông gai."

Năm 2025, Liên Bỉnh Phát có 3 dự án phim cùng ra mắt. Sau “Hóa ngoại chi y,” anh sẽ tiếp tục xuất hiện trong vai chính phim “Bẫy tiền” - bộ phim xoay quanh nạn lừa đảo trực tuyến (dự kiến chiếu 24/11) và “Quán Kỳ Nam” - tác phẩm điện ảnh trữ tình, nhẹ nhàng lấy bối cảnh thập niên 1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến 28/11)./.

Bẫy tiền: Phim Việt khai thác nạn lừa đảo trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát, người vừa nhận một đề cử giải thưởng nước ngoài nhờ vai diễn cũng thuộc đề tài tâm lý, hiện thực xã hội trước đó, sẽ đảm vai chính trong phim này.