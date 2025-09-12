Đức Phúc đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/9, lễ bốc thăm thứ tự biểu diễn của Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế được ví như "Eurovision của thế giới Á-Âu" - đã diễn ra tại Trung tâm quốc gia Nga.

Sự kiện quy tụ 23 nghệ sỹ đến từ 23 quốc gia, trong đó ca sỹ Đức Phúc là đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi này và nhạc sỹ Trọng Đài là một thành viên của Ban giám khảo.

Buổi lễ bốc thăm được tổ chức theo một cách độc đáo: Các nghệ sỹ lần lượt được mời đến bên chiếc ấm samovar khổng lồ, tự rót cho mình một tách trà nóng. Dưới tác động của nhiệt, con số thứ tự biểu diễn dần hiện lên trên thành cốc - tạo nên khoảnh khắc vừa bất ngờ, vừa mang đậm bản sắc Nga.

Theo kết quả bốc thăm, Đức Phúc sẽ trình diễn ở vị trí thứ 20 với ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương," một tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc.

Trong khi đó, 5 thí sinh biểu diễn đầu tiên sẽ là ca sỹ Cuba Zulema Iglesias Salazar, tam ca Kyrgyzstan Nomad, ca sỹ Trung Quốc Vương Hy, ca sỹ Ai Cập Mustafa Saad và ca sỹ Mỹ Brandon Howard. Đại diện nước chủ nhà Nga - ca sỹ Shaman - sẽ biểu diễn ở vị trí số 9 với bài hát "Right in the Heart."

Trong phát biểu trước thềm cuộc thi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh Intervision là "ngày hội âm nhạc, nền tảng đối thoại giữa các nền văn minh," góp phần làm giàu thêm truyền thống và bản sắc dân tộc.

Ông khẳng định: "Một trong những mục tiêu của cuộc thi là thể hiện sự đa dạng toàn cầu thông qua âm nhạc - ngôn ngữ quốc tế không cần phiên dịch."

Người chiến thắng sẽ là thí sinh giành được số điểm cao nhất từ ban giám khảo thông qua hình thức bỏ phiếu kín, nhận cúp pha lê Intervision và giải thưởng trị giá 30 triệu ruble (gần 360.000 USD).

Tất cả các nghệ sỹ tham dự đều sẽ nhận chứng nhận từ Ban tổ chức.

Ban tổ chức nhấn mạnh Intervision 2025 hứa hẹn sẽ trở thành một diễn đàn quốc tế nơi các nền âm nhạc - từ Đông Âu đến Mỹ Latinh - giao thoa, cùng nhau xây dựng cầu nối văn hoá, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia./.

