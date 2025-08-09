Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 - Âm nhạc kết nối Việt Nam và bạn bè quốc tế

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 tại Hồ Gươm quy tụ hơn 500 nghệ sĩ từ 7 quốc gia, kết nối lực lượng thực thi pháp luật qua âm nhạc.

Sáng 9/8, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội, khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 do Bộ Công an Việt Nam và Hiệp hội vì sức khỏe, an ninh, an toàn Nhật Bản phối hợp tổ chức.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhạc hội quy tụ hơn 500 diễn viên, nhạc công đến từ 8 đoàn nhạc quốc tế và 2 đoàn Việt Nam.

Đây là dịp tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật, gắn kết lực lượng thực thi pháp luật các nước, quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, hiếu khách.

Chương trình còn có diễu hành quanh Hồ Gươm và đêm hòa nhạc tại Nhà hát Hồ Gươm tối 10/8, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc đặc sắc./.