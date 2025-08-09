Khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại phố đi bộ Hồ Gươm

Sáng 9/8, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức khai mạc Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam.

Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam là một trong những sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành, tổ chức quốc tế.

Về phía Bộ Công an có: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban tổ chức Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Nhạc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, nghệ thuật và sự hiểu biết lẫn nhau về đất nước, con người, quá trình phát triển của Công an nhân dân Việt Nam với lực lượng thực thi pháp luật các nước.

Đồng thời, là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thể hiện tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Logo biểu trưng cho các trưởng đoàn tham dự Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong những ngày này, đất nước Việt Nam đang tưng bừng chào đón đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Những ngày thành viên các đoàn lưu lại Việt Nam sẽ là khoảng thời gian, kỷ niệm đẹp, rất được mong chờ.

Nhạc hội diễn ra trong hai ngày (9-10/8), bao gồm hai chương trình chính. Trong đó, chương trình biểu diễn, diễu hành quanh Hồ Gươm diễn ra vào sáng 9/8 với sự tham gia của Đoàn nhạc Bộ Công an; Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng; Đoàn nghệ thuật Công an Lào; Đoàn nhạc Bộ Tình trạng khẩn cấp, Phòng thủ dân sự và khắc phục hậu quả thiên tai Liên bang Nga; Đoàn nhạc quân đội, Bộ Tham mưu Quân khu Siberia, Lực lượng Vệ binh quốc gia Liên bang Nga; Đoàn Trống hội Nhật Bản; Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản; Đoàn nhạc Cảnh sát Bắc Kinh -Trung Quốc; Đoàn Quân nhạc Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia; Đoàn nhạc Bộ Nội vụ Saudi Arabia.

Các đoàn nhạc sẽ biểu diễn trên phố đi bộ bên Hồ Gươm vào sáng 9/8. Cùng biểu diễn với các đoàn nhạc còn có hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ Đoàn Nghệ thuật trống hội thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân; lực lượng kỵ binh của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Cục Cảnh sát giao thông.

Các đoàn nhạc biểu diễn trên phố đi bộ bên Hồ Gươm vào sáng 9/8, biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 10/8.

Diễu hành, trình diễn quanh khu vực Hồ Gươm, các đoàn đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, thể hiện hình ảnh, khí thế, sức mạnh của lực lượng thực thi pháp luật nước mình, để lại những tình cảm tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và nhân dân Việt Nam./.

Đoàn nhạc Bộ Nội vụ, Vương quốc Saudi Arabia biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

