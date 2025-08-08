Rộn rã nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Hồ Gươm

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 tổng duyệt tại Hồ Gươm, quy tụ 10 đoàn nhạc Việt Nam và quốc tế sẽ diễn ra ngày 9-10/8

Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 diễn ra từ ngày 9-10/8 ở phố đi bộ Hồ Gươm và Nhà hát Hồ Gươm. Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng 8/8, 10 đoàn nhạc (2 của Việt Nam, 8 quốc tế) đã tổng duyệt, cùng lực lượng mô tô hộ tống, Cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia.

Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam, khẳng định vị thế Bộ Công an. Các đoàn quốc tế đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà, mong muốn mang đến màn trình diễn ấn tượng, góp phần thành công của lễ hội./.