Ngày 7/8, Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; trang truyền thống thành tựu Công an nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham dự đã cùng thực hiện nghi thức nhấn nút để chính thức xuất hiện giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an có địa chỉ tại: https://bocongan.gov.vn.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an từ khi ra đời cho đến nay luôn là một kênh thông tin hữu ích và hấp dẫn, cung cấp thông tin chính thống về các hoạt động của ngành công an cũng như thông tin thiết thực cho người dân.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình an ninh trật tự, các vụ án lớn, các chiến công của lực lượng công an. Những tin tức này không chỉ giúp người dân nắm bắt được tình hình xã hội mà còn nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm.

Cổng thông tin điện tử đăng tải các bài viết hướng dẫn cách phòng tránh các loại tội phạm phổ biến như lừa đảo trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại, trộm cắp, cướp giật. Những thông tin này giúp người dân trang bị kiến thức để tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Đáng chú ý, chuyên mục "Bộ với Công dân" cho phép người dân được tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp tới Bộ Công an và được giải đáp nhanh chóng...

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết việc xây dựng và chính thức ra mắt Giao diện mới của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu Công an nhân dân Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ Công an trên Internet, mang tới cho người dân và bạn đọc một giao diện hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ, thân thiện, nâng cao khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin nhanh hơn, toàn diện hơn, nhất là trên các thiết bị di động, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng...

Để phát huy hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu Công an nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị Văn phòng Bộ, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đổi mới các mặt công tác, bám sát, tuân thủ tôn chỉ mục đích, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh và tính đặc thù của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, đẩy mạnh việc liên kết tích hợp thông tin, dữ liệu với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang truyền thống, thành tựu Công an nhân dân Việt Nam phải thực sự là cầu nối hữu hiệu để tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân, là kênh thông tin chính thống, công khai, hữu ích để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tham gia ý kiến, kiến nghị, giám sát góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng liên quan trong và ngoài ngành công an thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn và hoạt động thông suốt của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

