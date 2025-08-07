Vinh danh 44 tập thể và cá nhân trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân

Thủ tướng dự Đại hội Thi đua Vì an ninh Tổ quốc, tôn vinh lực lượng Công an nhân dân và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, khẳng định CAND là điểm tựa bình yên của Nhân dân.

Tối 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX do Bộ Công an tổ chức.

Đại hội là dịp tôn vinh 44 tập thể, cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cùng hàng ngàn cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua toàn lực lượng.

Thủ tướng biểu dương những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng Công an Nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Thủ tướng cũng khẳng định Công an nhân dân là điểm tựa bình yên của Nhân dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng phát động phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tin tưởng lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng./.