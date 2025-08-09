10 đoàn tham gia Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam

Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 do Bộ Công an chủ trì tổ chức diễn ra ngày 9 và 10/8 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động đặc biệt nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Ngoài 2 đoàn nhạc của nước chủ nhà Việt Nam, có 6 nước cử đoàn tham dự nhạc hội gồm Lào, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Campuchia và Saudi Arabia.

Lễ khai mạc và chương trình diễn diễu quanh bờ hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 8h ngày 9/8/2025.

Chương trình hòa nhạc kèn diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 20h ngày 10/8/2025.

Các chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình ANTV./.