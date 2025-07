Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới: Đoàn Việt Nam giành 15 HCV

Theo Bộ Công an, từ ngày 23/6 đến ngày 7/7, tại thành phố Birmingham, bang Alabama, Hoa Kỳ đã diễn ra Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu hỏa Thế giới (WPFG) 2025, quy tụ hàng nghìn vận động viên đến từ hơn 70 quốc gia.

Trong lần thứ hai tham dự đấu trường thể thao đặc biệt này, Đoàn Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã tạo nên một dấu ấn mạnh mẽ với thành tích 15 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng.

Thành tích đáng tự hào

Bộ Công an cho biết Đoàn vận động viên Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tham dự WPFG năm 2023 tại tỉnh Manitoba, Canada.

Năm nay, Đoàn Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tham gia thi đấu ở các môn: nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, cùng một số môn thể thao: bơi, boxing, điền kinh, bắn súng, Jujitsu, karate, muster, đua bậc thang và bán marathon.

Với 44 thành viên tham gia các môn thể thao thành tích cao và các môn thể thao nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, đoàn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Dẫn đầu trong danh sách "vàng" của đoàn là Thiếu tá Hoàng Linh Chi, người đã một mình mang về 4 huy chương Vàng môn bơi ở các nội dung: 50m ếch, 50m ngửa, 50m bướm và 50m tự do. Trung tá Trần Thị Thu Hằng và Đại úy Trần Thị Thủy giành 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng.

Bắn súng - thế mạnh truyền thống của thể thao Công an Nhân dân Việt Nam đã được khẳng định vị trí với 3 huy chương Vàng và 1 huy chương Đồng. Trong số này có một huy chương Vàng cá nhân và một huy chương Vàng đồng đội của xạ thủ Trịnh Thu Vinh - gương mặt quen thuộc từng giành vé tham dự Olympic, chiến thắng góp phần quan trọng đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu ở khu vực châu Á.

Ở nội dung điền kinh, “nam thần tốc độ” - Trung úy Ngần Ngọc Nghĩa tiếp tục khẳng định phong độ với 2 huy chương Vàng (100m và 200m), trong khi Thiếu úy Đặng Hoàng Ánh giành huy chương Bạc ở cự ly 400m.

Karate cũng là "mỏ vàng" huy chương khi các vận động viên Việt Nam giành 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Đồng, nổi bật là Nguyễn Ngọc Trâm (kata nữ cá nhân), Tô Hải Nam (kata nam cá nhân) và kata nam đồng đội với 3 cái tên: Lê Xuân Hùng, Nguyễn Thế Hoàng và Tô Hải Nam.

Bộ môn Jujitsu ghi dấu với 2 huy chương Vàng của Lê Kiên ở hai nội dung đối kháng (Gi và NoGi), còn boxing mang về một 1 huy chương Vàng từ Thiếu tá Nguyễn Phương Anh, Công an tỉnh Lạng Sơn. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Đại hội, đội tuyển Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xuất sắc xếp hạng 4 đồng đội, đồng thời giành thêm 2 huy chương Bạc - cho thấy bước tiến của đoàn thể thao Công an Nhân dân Việt Nam trong việc làm chủ các môn thi nghiệp vụ, đòi hỏi kỹ thuật và thiết bị chuyên dụng.

Kết quả của sự chuẩn bị bài bản

Theo Bộ Công an, không đơn thuần là những tấm huy chương, kết quả lần này còn cho thấy bước tiến mạnh mẽ về tư duy chiến lược, chất lượng đào tạo cũng như bản lĩnh thi đấu quốc tế của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.

Để có được thành công trên, công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ rất sớm. Các vận động viên được lựa chọn kỹ càng, tập luyện bài bản theo chương trình huấn luyện chuyên sâu, phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ và chuyên gia thể thao hàng đầu. Đồng thời, sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự đồng hành tích cực của Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, không chỉ bảo đảm định hướng chiến lược mà còn thể hiện rõ bước tiến trong quá trình hội nhập quốc tế và xã hội hóa hoạt động thể thao trong lực lượng.

Đây chính là những yếu tố then chốt góp phần tạo nên dấu ấn đậm nét của Đoàn Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tại đấu trường quốc tế năm nay.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, nhận định: "Thành tích 15 huy chương Vàng và tổng cộng 25 huy chương của Đoàn Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam tại Đại hội lần này là một kết quả ấn tượng, không chỉ góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng công an nhân dân trên trường quốc tế, mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, bản lĩnh, đầy sức sống trong mắt bạn bè quốc tế”./.

