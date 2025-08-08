Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự làm chủ công nghệ

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), chiều 8/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm, làm việc với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an…

Tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội

Tại buổi làm việc, báo cáo cho thấy, thời gian qua, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm chắc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm.

Lấy công tác phòng ngừa là chính, là nền tảng với mục tiêu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, giảm mức độ nguy hiểm, tạo sự yên tâm cho nhân dân, không đi sau tội phạm.

Công tác đấu tranh trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm, đường dây tội phạm, đánh thẳng vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý ngay từ khi mới manh nha hình thành. Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực và tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội.

Những năm gần đây số vụ phạm pháp hình sự liên tục được kéo giảm; công an đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm hình sự có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm giết người, cướp tài sản, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen,” tội phạm chiếm đoạt tài sản, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen,” không để tồn tại các “điểm nóng” về tội phạm hình sự…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự có những khó khăn, thử thách riêng. Nhưng dù khó khăn và thử thách nào thì các thế hệ Cảnh sát hình sự cũng kiên cường, quyết tâm vượt qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự luôn là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu, trung thành, quả cảm, đáng tin cậy; xứng đáng là “Quả đấm thép” của lực lượng Công an nhân dân trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Cục Cảnh sát Hình sự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư bày tỏ mặc dù trong công tác phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, đối diện trực tiếp với các loại tội phạm nguy hiểm, manh động và liều lĩnh; song đội ngũ cán bộ chiến sỹ Cảnh sát hình sự luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và nhân dân; mưu trí, dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trong thời bình, không ít cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự đã anh dũng hy sinh, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ. Những hy sinh đó là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ,” tô thắm thêm truyền thống anh hùng của toàn lực lượng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà Cục Cảnh sát hình sự và lực lượng Cảnh sát hình sự cả nước đã đạt được thời gian qua.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nền tảng là thành quả được gây dựng được trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Tổng Bí thư lưu ý phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải đặt trong tổng thể chung công tác bảo vệ an ninh trật tự, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân trong công tác này, với phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, Công an làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự”; phải luôn trăn trở với câu hỏi “mình phải làm gì để đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay?”

Từ việc nhận thức đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ như vậy, cần xác định những hành động cụ thể, các chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tinh thần này phải “thấm” đến từng cán bộ, đảng viên của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới: vững chính trị; sắc nghiệp vụ; tinh thông pháp luật; làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì nhân dân.

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để hoàn thành được nhiệm vụ cao cả trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Kiên trì mục tiêu kéo giảm tội phạm

Tổng Bí thư yêu cầu phối hợp với các cơ quan làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm; cần lưu ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong cơ chế, chính sách pháp luật để tham mưu, kiến nghị khắc phục, không để tội phạm lợi dụng hoạt động; tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm một cách thực chất và bền vững, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh…

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm đến thăm và làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Công tác phòng ngừa tội phạm phải được thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, lấy địa bàn cơ sở (cấp xã) là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh. Từng đơn vị cấp xã phải xác định chỉ tiêu kéo giảm tội phạm tại địa bàn, tiến tới xây dựng các xã, phường, đặc khu không có tội phạm.

Lực lượng Công an (trong đó có lực lượng Cảnh sát hình sự) phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống tội phạm; kịp thời khắc phục, hạn chế những nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm; xây dựng có hiệu quả, thực chất các phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc làm nền tảng để tiếp tục xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Công tác tấn công trấn áp tội phạm phải được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt và thường xuyên - không phải có “cao điểm” thì mới làm; tập trung trấn áp có hiệu quả những loại tội phạm đang diễn ra phức tạp, tội phạm phi truyền thống và những hành vi tội phạm mới, đặc biệt là loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng…

Các vụ án xảy ra đều phải được tiếp nhận, tổ chức điều tra, khám phá kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh góp phần răn đe tội phạm, phòng ngừa tội phạm.

Tổng Bí thư yêu cầu, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Đây vừa là yêu cầu công tác, vừa là đòi hỏi cấp bách của tình hình thực tiễn, vừa là yêu cầu xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự hiện đại, trước hết là hiện đại về con người; cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện, truy vết, xác minh, điều tra khám phá tội phạm - bảo đảm không có lĩnh vực nào có tội phạm hình sự hoạt động mà lực lượng Cảnh sát hình sự không vươn tới được, thậm chí phải đi trước để ngăn ngừa tội phạm.

Tổng Bí thư chỉ rõ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, trước hết là với các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN, các nước có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống; tổ chức thực hiện tốt các Công ước quốc tế, Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm mà nước ta đã ký kết hoặc gia nhập; tiếp tục nghiên cứu tham gia, ký kết các Điều ước quốc tế khác liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường vai trò, vị thế của lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong cộng đồng Cảnh sát các nước trên thế giới, tiến tới đóng góp vào việc bảo vệ hòa bình thế giới./.

