Hàng trăm nghệ sĩ, nhạc công góp mặt trong Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025

Ngày 9/8, hàng trăm nhạc công trong sắc phục truyền thống, quân phục đặc trưng của từng quốc gia, cùng nhau trình diễn và diễu hành quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) mang lại trải nghiệm thị giác - thính giác mãn nhãn, khiến người dân không khỏi xúc động, tự hào. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Màn trống hội của các sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân mở đầu nhạc hội. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Hòa âm quốc tế giữa lòng Hà Nội. Trong ảnh là màn biểu diễn của đoàn Công An. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Tiếng kèn đồng, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên từ những bộ quân phục nhiều màu sắc - tạo nên một bản hòa tấu kỳ diệu của hòa bình, đoàn kết và hữu nghị. Trong ảnh là màn biểu diễn của Đoàn trống hội Nhật Bản. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Theo Bộ Công an, sự kiện quy tụ 7 đoàn nghệ thuật quốc tế từ 5 quốc gia gồm: Lào, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Campuchia, bên cạnh 2 đoàn Việt Nam là Đoàn nhạc Bộ Công an và Đoàn nhạc Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Tổng cộng gần 500 nghệ sĩ, tạo nên một lực lượng biểu diễn hiếm thấy trong khu vực. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Các nghệ sĩ cảnh sát đến từ Tokyo, Bắc Kinh, Lào, Moscow, Phnom Penh... cùng sát cánh biểu diễn bên những người bạn Việt Nam - một hình ảnh đẹp về tình đoàn kết quốc tế trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Đoàn nhạc Bộ Nội vụ Saudi Arabia tại nhạc hội. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Cảnh sát Tokyo, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Bên cạnh các màn biểu diễn âm nhạc, sự kiện còn có sự hiện diện của lực lượng mô tô hộ tống thuộc Bộ tư lệnh Cảnh vệ và lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Không chỉ là màn biểu diễn chuyên nghiệp, các nghệ sĩ còn xuống gần khán giả, giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, lan tỏa tinh thần thân thiện, gắn bó giữa lực lượng cảnh sát và người dân. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Sự kiện thu hút nhiều người dân và khách du lịch nước ngoài quan tâm và theo dõi. Cô Mai Quỳnh, 33 tuổi sống tại Hà Nội có mặt tại sự kiện từ sớm chia sẻ: “Khi được chiêm ngưỡng đoàn diễu hành đi qua tôi cảm thấy rất tự hào và xứng đáng.” (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Phố đi bộ Hồ Gươm - trái tim Thủ đô đã trở thành sân khấu lớn ngoài trời, nơi du khách và người dân cùng hoà mình vào không khí âm nhạc đầy cảm xúc, chứng kiến một Hà Nội rạng ngời và hội nhập. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025 không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc tế, là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế là một điểm đến an toàn, thân thiện, và giàu bản sắc. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Hàng trăm nhạc công đến từ nhiều quốc gia tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã mang tới một "bữa tiệc âm thanh" độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô, mở màn cho Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025.

