Hàng trăm nghệ sĩ, nhạc công góp mặt trong Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025
Hàng trăm nhạc công đến từ nhiều quốc gia tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã mang tới một "bữa tiệc âm thanh" độc đáo ngay giữa lòng Thủ đô, mở màn cho Nhạc hội Cảnh sát thế giới 2025.
