"Anh trai chông gai" Liên Bỉnh Phát nhận đề cử tại giải Kim Chung danh giá

Liên Bỉnh Phát và bạn diễn Trương Quân Ninh trong "Bác sỹ tha hương." (Ảnh: ĐPCC)

Ngày 15/9, ban tổ chức Giải thưởng Kim Chung (Golden Bell Awards) lần thứ 60 của Đài Loan (Trung Quốc) công bố danh sách đề cử.

Đáng chú ý ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất có tên của Liên Bỉnh Phát - nam chính trong "Bác sỹ tha hương" (Outlaw Doctor). Đây là lần đầu tiên có một diễn viên Việt Nam được đề cử tại giải thưởng này.

Series "Bác sỹ tha hương" dài 11 tập, xoay quanh Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát) - một bác sỹ trẻ tuổi sang Đài Loan để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên tại đây, anh chỉ có thể hành nghề chui.

Khó khăn dồn dập kéo đến khi Ninh bị cáo buộc vì hành nghề trái phép mà làm chết một bệnh nhân. Anh phải bỏ trốn, sau đó lại vô tình vướng vào một đường dây buôn người phức tạp. Đóng cặp với anh là mỹ nữ "Như Ý truyện" Trương Quân Ninh.

"Bác sỹ tha hương" có nhịp độ nhanh và kịch tính, cuốn hút, khắc họa góc tối về cuộc sống của những người lao động nhập cư. Phim chiếu tại Việt Nam trên nền tảng K+ và quốc tế trên Netflix, nhận về số điểm khá 7.5/10 từ 360 lượt đáng giá trên nền tảng Douban, 7,5/10 điểm từ 459 lượt đánh giá trên IMDb.

Bộ phim khắc họa những góc tối và số phận người lao động xa xứ. (Ảnh từ phim)

Theo Setn.com, Liên Bỉnh Phát sẽ tranh giải với 3 diễn viên khác, trong đó có Kha Thúc Nguyên trong phim "A Rong and a Yu." Kha Thúc Nguyên từng được khán giả Việt biết đến qua series "Đời sống chợ đêm " hơn 800 tập.

Giải thưởng Kim Chung là giải thưởng nổi tiếng tại châu Á, do Cục Phát triển Công nghiệp Nghe nhìn và Âm nhạc Đài Loan tổ chức hàng năm kể từ 1965. Đây là một trong ba giải thưởng lớn nhất trong lĩnh vực truyền thông, giải trí tại Đài Loan, được ví như giải Emmy (Mỹ) về các nội dung truyền hình và phát thanh. Năm nay lễ trao giải diễn ra ngày 18/10 tại Đài Bắc.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang. Anh từng đóng các phim điện ảnh như "Quý cô thừa kế," "Ngôi nhà bươm bướm" hay truyền hình như "Hậu duệ Mặt trời" bản Việt, nhưng không phim nào để lại dấu ấn sâu sắc bằng vai Dũng trong phim "Song Lang" (2018) của đạo diễn người Mỹ gốc Việt Leon Lê.

Nam diễn viên từng tham gia nhiều show truyền hình trên sóng HTV như "Running Man Vietnam," "Ơn giời cậu đây rồi," "Giọng ải giọng ai"... và gần đây nhất có "Anh trai vượt ngàn chông gai" đình đám.

Liên Bỉnh Phát trong phim mới nhất của Leon Lê. (Ảnh: ĐPCC)

Năm 2025, Liên Bỉnh Phát tái xuất cùng đạo diễn Leon Lê cho phim "Quán Kỳ Nam," tác phẩm lấy bối cảnh Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) thập niên 1980. Phim vừa công chiếu quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada), được ví như "Tâm trạng khi yêu" (In the mood for love) của Vương Gia Vệ. Phim còn có sự góp mặt của mỹ nữ phim "Người Mỹ trầm lặng" Đỗ Thị Hải Yến./.

