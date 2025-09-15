“Thanh gươm diệt quỷ” khai hỏa trận chiến cuối cùng tại Bắc Mỹ

Theo số liệu do Exhibitor Relations công bố ngày 14/9, phần phim mới nhất của loạt phim hoạt hình đình đàm "Demon Slayer" (tựa Việt: “Thanh gươm diệt quỷ”) đã thống trị phòng vé Bắc Mỹ ngay tuần đầu ra mắt với 70 triệu USD, đánh dấu doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại đối với một phim anime tại thị trường này.



“Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Infinity Castle: Part 1” (tựa Việt: “Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành”) là phần mở đầu trong bộ 3 phim điện ảnh khép lại toàn bộ câu chuyện của "Thanh gươm diệt quỷ."

Phim đưa khán giả đến với trận chiến cuối cùng giữa các trụ cột và Thập nhị quỷ nguyệt bên trong mê cung khổng lồ - đại bản doanh của chúa quỷ Muzan Kibutsuji.

Trước khi “gây bão” tại các rạp chiếu ở Mỹ và Canada, bộ phim cũng đã “làm mưa làm gió” tại quê nhà khi trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại tại Nhật Bản.



Phim mang đến cho khán giả trải nghiệm ấn tượng với phần hình ảnh mãn nhãn và những cảnh chiến đấu được dàn dựng công phu. Thiết kế ánh sáng, kiến trúc mê cung và cách vận dụng nguyên tố nước, lửa, sấm sét trong các trận đánh khiến mỗi khung hình đều như một bức tranh sống động.



Ông David A. Gross, nhà phân tích của Franchise Entertainment Research, nhận định việc Crunchyroll – nền tảng thuộc sở hữu của Sony – đưa anime Nhật Bản ngày càng tiến sâu vào dòng chảy chính thống tại Mỹ là một bước đi đáng chú ý. Ông nhận xét doanh thu phòng vé khu vực Bắc Mỹ của bộ phim này thực sự “gây choáng ngợp”.



Đứng thứ hai là bộ phim về đề tài trừ quỷ khác, “The Conjuring: Last Rites” (tựa Việt: “Nghi lễ cuối cùng”), với 26,1 triệu USD, sau khi có màn ra mắt ấn tượng vào cuối tuần trước, với 84 triệu USD.

Chuyện phim theo chân vợ chồng nhà ngoại cảm Warren trong vụ án ám ảnh bậc nhất sự nghiệp trừ tà, được biết đến với tên gọi “Smurl Haunting.”

Mặc dù nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ giới phê bình (55% trên Rotten Tomatoes), sự trở lại của hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine Warren (do Patrick Wilson và Vera Farmiga thủ vai) vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ khán giả.



Vị trí thứ ba thuộc về “Downton Abbey: The Grand Finale” của Focus Features, với 18,1 triệu USD trong 3 ngày đầu ra mắt. Đây được coi là phần cuối cùng (cho đến thời điểm hiện tại) của loạt phim về gia đình quý tộc Anh và người giúp việc của họ trong bối cảnh thế giới thay đổi đầu thế kỷ 20.

Ông Gross nhận xét: “Đây là một màn ra mắt xuất sắc cho phần phim thứ ba của một loạt phim chính kịch/”

Những bộ phim ăn khách nhất tại rạp chiếu Bắc Mỹ tuần qua:

1. “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba -- Infinity Castle: Part 1” – 70 triệu USD

2. “The Conjuring: Last Rites” – 26,1 triệu USD

3. “Downton Abbey: The Grand Finale” – 18,1 triệu USD

4. “Lionsgate's "The Long WalkThe Grand Finale” – 11,5 triệu USD

5. “Toy Story” - 3,5 triệu USD



6. “Weapons” - 2,7 triệu USD

7. “Hamilton” - 2,2 triệu USD

8. “Freakier Friday” - 2,1 triệu USD

9. “Spinal Tap II: The End Continues” - 1,7 triệu USD

10. “The Sound of Music (60th Anniversary)” - 1,5 triệu USD./.

