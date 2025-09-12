Mưa đỏ là phim Việt đầu tiên đạt doanh thu 600 tỷ đồng

Mưa đỏ của đạo diễn - Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền chỉ mất 3 tuần để cán mốc 600 tỷ đồng, trở thành tác phẩm đầu tiên trong lịch sử phòng vé Việt Nam đạt cột mốc này trong thời gian ngắn kỷ lục.

Bộ phim Mưa đỏ tiếp tục nối dài kỳ tích khi chính thức chạm mốc 600 tỷ đồng doanh thu vào 14h ngày 11/9, trở thành tác phẩm đầu tiên trong lịch sử phòng vé Việt Nam đạt cột mốc này trong thời gian ngắn kỷ lục.

Ra mắt từ ngày 22/8/2025, phim của đạo diễn - Nghệ sỹ Ưu tú Đặng Thái Huyền ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu chưa từng có.

Như vậy, Mưa đỏ chỉ mất ba tuần để cán mốc 600 tỷ, tương đương trung bình 200 tỷ đồng mỗi tuần. Trước đó, phim đã lần lượt vượt Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành để trở thành phim có doanh thu phòng vé cao nhất 2025 và sau đó tiếp tục đánh bại Mai cũng của Trấn Thành để giành ngôi vị phim ăn khách nhất mọi thời đại vào chiều 7/9, khi chỉ mới ra rạp 18 ngày với doanh thu vượt 551,2 tỷ đồng.

Tổng số vé bán ra đến nay ước tính hơn 6,6 triệu./.