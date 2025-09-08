Sau “Mưa đỏ” và “Địa đạo,” khán giả yêu thích dòng phim chiến tranh sẽ xem gì?

Chân dung ông Năm Lai (Trần Văn Lai) trong phim "Nhà thầu khoán Năm USOM." (Ảnh tư liệu)

Trong khuôn khổ Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu-Việt Nam lần thứ 15 sẽ chiếu bộ phim về chiến sỹ biệt động Sài Gòn Trần Văn Lai hay Năm Lai - điệp viên nổi tiếng đã vận chuyển và giấu hơn 2 tấn vũ khí để đánh vào Dinh Độc lập trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Đây sẽ là tác phẩm phù hợp cho các khán giả yêu thích đề tài lịch sử, muốn nuôi dưỡng cảm hứng yêu nước, niềm tự hào dân tộc sau các phim điện ảnh "Địa đạo" hay "Mưa đỏ" được công chiếu trước đó.

Phim có tựa đề “Nhà thầu khoán Năm USOM” (40 phút), được làm năm 2024, do Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Quang Tùng đạo diễn, tái hiện chân dung anh hùng Năm Lai và giai đoạn hoạt động bí mật của ông giữa lòng địch.

Ông Trần Văn Lai (1920-2002) quê gốc tại Thái Bình, đã bắt đầu hoạt động cách mạng từ sớm, hoạt động trong cả thời chống Pháp và chống Mỹ. Ông là chiến sỹ thuộc đơn vị 159 Biệt động Sài Gòn, góp công sức vào cục diện chung của cuộc chiến.

Giai đoạn giữa thập niên 1960, ông Năm Lai được cài vào làm việc trong cơ quan viện trợ hậu cần của Mỹ (viết tắt là USOM). Dưới tên giả Mai Hồng Quế, ông trở thành nhà thầu khoán phụ trách trang trí nội thất cho Dinh Độc Lập. Bằng bản lĩnh và tài mưu trí, ông Năm Lai đã thu thập thông tin về sơ đồ, cấu trúc Dinh cũng như quy luật tuần tra canh gác cho kế hoạch tấn công.

Tại nhiều cơ sở nhà riêng, ông cũng đã tự xây dựng các hầm/kho chứa vũ khí có vai trò chiến lược ngay trong nội thành Sài Gòn. Ngày nay, các cơ sở này được gia đình chuộc lại để làm Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định, là một trong những điểm đến du lịch nổi bật tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh từ phim và ảnh tư liệu về hầm chứa vũ khí bí ẩn của ông ngày nay. (Ảnh từ phim, ảnh tư liệu)

Thông qua phỏng vấn ngắn với các nhân vật như Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Đại tá Trần Minh Sơn (cán bộ tham mưu Biệt động Sài Gòn-Gia Định) hay các thành viên gia đình như người vợ thứ hai Đặng Thị Thiệp và người con trai Trần Vũ Bình (người đang vận hành các điểm đến có dấu tích hầm chứa vũ khí bí mật năm xưa)… chân dung của ông dần hiện lên một cách rõ nét hơn.

“Cuộc đời của ông có rất nhiều điều thú vị, về sau là nguyên mẫu cho nhân vật phim ‘Biệt động Sài Gòn’ nổi tiếng. Những công lao đã giúp ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam,” đạo diễn Trịnh Quang Tùng chia sẻ.

Phim tài liệu “Nhà thầu khoán Năm USOM” sẽ được chiếu lúc 19 giờ ngày 15/9, cùng lúc tại Hà Nội (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - 465 Hoàng Hoa Thám) và Thành phố Hồ Chí Minh (rạp DCine Bến Thành - 6 Mạc Đĩnh Chi).

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu-Việt Nam là chương trình thường niên, do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp (DSF) phối hợp với Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) tổ chức.

Năm nay, liên hoan phim kéo dài từ 12-18/9 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến 18 bộ phim từ Việt Nam và Vương quốc Anh, Áo, Italy, Bỉ (Wallonia-Brussels), Tây Ban Nha, Thụy Điển và Israel.

Ông Pierre Du Ville - Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam nhận xét liên hoan phim là dịp để khán giả Việt Nam khám phá những lát cắt cuộc sống và khơi gợi nhiều cảm xúc thông qua ngôn ngữ thể loại tài liệu. “Năm nay chúng tôi sẽ đề cập nhiều chủ đề thời sự, chờ quý vị khám phá trên màn ảnh rộng," ông chia sẻ.

Các buổi chiếu mở đón khách tự do cho đến khi hết vé. Lịch chiếu phim cụ thể như sau:

Công chiếu phim “Mưa đỏ” tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị Đây là hoạt động ý nghĩa tri ân những Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của dân tộc tại vùng đất Quảng Trị Anh hùng.