Các hãng Nintendo và Capcom mở rộng vũ trụ game lên màn ảnh rộng

Các nhà phát triển trò chơi điện tử (game) hàng đầu Nhật Bản như Nintendo và Capcom đang tăng tốc đưa những nhân vật và thế giới trò chơi mang tính biểu tượng của mình lên màn ảnh rộng, nhằm mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu và đa dạng hóa nguồn thu.

Nintendo dự kiến ra mắt bộ phim hoạt hình "The Super Mario Galaxy Movie" vào tháng 4/2026, tiếp đó là bản phim người đóng chuyển thể từ "The Legend of Zelda" vào tháng 5/2027.

Tháng Tám vừa qua, công ty cũng tái cơ cấu một công ty con để củng cố mảng kinh doanh sự kiện và hàng hóa gắn với các nhân vật phim ảnh.

Động thái này diễn ra sau thành công vang dội của "The Super Mario Bros. Movie" (2023), tác phẩm hợp tác với hãng Illumination (Mỹ) đã phá vỡ nhiều kỷ lục doanh thu và thúc đẩy doanh số trò chơi cùng thương hiệu.

Ông Shigeru Miyamoto - “cha đẻ” của Super Mario - cho rằng phim ảnh là “cánh cửa mới” giúp người hâm mộ kết nối với các sản phẩm của Nintendo, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu bền vững.

Trong khi đó, Capcom cũng tiếp tục khai thác các thương hiệu nổi tiếng của mình qua phim ảnh. Kể từ "Street Fighter" (1994), công ty đã tham gia sản xuất 21 bộ phim, trong đó có "Resident Evil" và "Monster Hunter." Một phần phim mới của "Street Fighter" dự kiến khởi chiếu tháng 10/2026.

Nhà phân tích Hideki Yasuda của công ty tài chính Toyo Securities nhận định việc khai thác tài sản trí tuệ giúp các hãng game Nhật Bản gia tăng độ nhận diện thương hiệu và tạo hiệu ứng cộng hưởng giữa game và điện ảnh, thu hút cả người chơi cũ lẫn thế hệ khán giả mới./.

