Switch 2 trở thành máy game bán chạy nhất trong lịch sử Nintendo

Ngày 11/6, tập đoàn Nintendo của Nhật Bản cho biết đã bán hơn 3,5 triệu máy chơi game Switch 2 trong 4 ngày đầu tiên sau khi ra mắt, đưa sản phẩm này trở thành thiết bị chơi game bán chạy nhất trong lịch sử hãng.

Trong dự báo công bố vào tháng trước, công ty có trụ sở tại Kyoto ước tính doanh số Switch 2 sẽ đạt 15 triệu chiếc trong tài khóa hiện tại (kết thúc vào tháng 3/2026).

Ông Doug Bowser, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành chi nhánh Nintendo tại Mỹ cho biết người hâm mộ trên toàn thế giới đang rất hào hứng với Nintendo Switch 2 - sản phẩm giúp nâng cấp trải nghiệm chơi game tại nhà lẫn khi di chuyển.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, dòng máy Nintendo Switch đã đạt doanh số 152 triệu thiết bị trên toàn cầu, tạo nên một hiện tượng trong ngành công nghiệp game với các tựa game nổi bật như The Legend of Zelda và Animal Crossing: New Horizons - trò chơi trở thành cú hit toàn cầu trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Phiên bản Switch thế hệ thứ hai chính thức lên kệ vào ngày 5/6 vẫn giữ thiết kế đặc trưng của phiên bản tiền nhiệm song được nâng cấp đáng kể về hiệu suất với màn hình lớn hơn và đồ họa cải tiến. Máy được phát hành kèm theo các tựa game đình đám như Mario Kart World./.

Nvidia -sức mạnh "vô đối" của Switch 2 Công ty sản xuất chip Nvidia vừa cho biết thiết bị trò chơi điện tử cầm tay Switch 2 của công ty sản xuất game Nintendo sẽ có sức mạnh xử lý đồ họa mạnh gấp 10 lần so với phiên bản Switch tiền nhiệm