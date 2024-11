Hãng trò chơi điện tử Sony chuẩn bị bứt tốc trên thị trường game thế giới

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/DigiTimes)

Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) của công ty sản xuất trò chơi điện tử và dịch vụ giải trí Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, cho biết Sony sẽ phát hành ít nhất một tựa game chơi đơn lớn mỗi năm, bắt đầu từ tài khóa 2025 (từ ngày 1/4/2025 đến 31/3/2026).

Theo ông Hiroki Totoki, Sony đã thu được những kinh nghiệm đáng giá sau sự thất bại của tựa game "yểu mệnh" Concord.

Đây là tin vui cho những người yêu thích các trò chơi điện tử, nhất là các game thủ ưa chuộng những tựa game chơi đơn thú vị như God of War Ragnarök, Elden Ring hay Horizon Forbidden West.

Hiện nay, các game thủ không còn nhiều hào hứng với loại hình game dịch vụ trực tuyến và đang chuyển hướng sang chơi đơn chất lượng cao.

Để đáp ứng nhu cầu trên, Sony đang có kế hoạch trình làng nhiều tựa game chơi đơn hấp dẫn trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, chiến lược mới là hợp lý và có thể mang lại lợi nhuận cao cho Sony.

Mặc dù người dùng máy chơi game gia đình PlayStation 5 (PS 5) có thể trải nghiệm một số tựa game chơi đơn độc quyền trong năm 2024 song không có tựa game nào trong số này là do Sony phát triển.

Tựa game có tên The Last of Us Part 2 Remastered có thể được coi là ngoại lệ nhưng đây không phải là tựa game mới.

Ngày 8/11, Sony đã công bố kết quả kinh doanh của quý 2 tài khóa 2024 (từ tháng 7-9/2024) tương đối khả quan.

Trong quý này, doanh thu và lợi nhuận hoạt động của Sony đạt lần lượt 2.970 tỷ yen (19,4 tỷ USD) và 455,1 tỷ yen, tăng 9% và 73% so với cùng kỳ của tài khóa trước đó.

Theo Sony, các mảng game và dịch vụ mạng đã góp phần mang lại kết quả kinh doanh tích cực nói trên.

Doanh thu của mảng game và dịch vụ mạng của Sony trong quý 2 tài khóa 2024 đã đạt 1.000 tỷ yen, tăng 12% so với cùng kỳ của tài khóa trước đó.

Sony đã bán được 3,8 triệu máy chơi game PS 5 trong quý 2 tài khóa 2024, giảm 22% so với cùng kỳ của tài khóa trước đó. Và doanh số bán các tựa game của Sony trong quý này cũng tăng 28% lên 612,3 tỷ yen.

Riêng tựa game độc quyền cho PS 5 là Astro Bot của Sony có doanh số lên 1,5 triệu trong 58 ngày đầu tiên kể từ khi được ra mắt vào tháng 9/2024.

