Nga: Hai máy bay va chạm trên đường băng ở sân bay thủ đô

Truyền thông Nga đưa tin ngày 24/9, một máy bay thuộc hãng hàng không Rossiya của nước này đã bị hư hỏng phần đuôi sau khi va chạm với máy bay khác trên đường băng tại sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Moksva.

Sự cố xảy ra khi chiếc máy bay của hãng hàng không Rossiya đang chuẩn bị cất cánh đến St. Petersburg - thành phố lớn thứ hai của Nga.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các hành khách đã được đưa ra khỏi máy bay và chuyển sang một máy bay khác.



Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết chiếc máy bay va chạm với máy bay của hãng Rossiya là chiếc Airbus 330 thuộc hãng hàng không Hải Nam (Trung Quốc) đang trên đường từ Nga trở về thủ đô Bắc Kinh./.

