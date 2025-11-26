Đồng Tháp: Giá thanh long nghịch vụ tăng gấp ba, nhà vườn phấn khởi

Hiện nay, do sản lượng ít, nguồn cung giảm, giá thanh long nghịch vụ ở tỉnh Đồng Tháp tăng hơn gấp 3 lần so với giá mua cách đây một tháng, nhà vườn trồng thanh long phấn khởi khi thu được lợi nhuận khá cao.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, nông dân canh tác 0,8 ha thanh long ruột đỏ ở ấp Bình Thọ 1, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện thương lái thu mua thanh long với giá 35.000 đồng/kg (loại 1), 30.000 đồng/kg đối với loại 2 và 25.000 đồng/kg với loại 3, loại 4 có giá 17.000 đồng/kg.

Theo nhà vườn, thanh long hiện nay có giá cao vì đang ở thời điểm nghịch vụ, sản lượng cung cấp cho thị trường khá hạn chế trong khi nhu cầu của thị trường khá cao. Tuy giá bán tăng cao nhưng do đang thời điểm này có rất ít vườn thanh long cho thu hoạch.

Theo ghi nhận tại vùng chuyên canh lớn nhất của tỉnh tại xã Tân Thuận Bình cùng các xã lân cận ở phía Đông trong vùng ngọt hóa Gò Công của tỉnh, nhà vườn trồng thanh long đang áp dụng kỹ thuật xông đèn tập trung xử lý cho thanh long ra trái nghịch vụ nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Văn Út, nhà vườn trồng 4.000m2 thanh long ở xã Tân Thuận Bình cho biết, để chuẩn bị cho vụ nghịch, nhà vườn đang tích cực chăm sóc, bón phân, phun thuốc phòng sâu bệnh chuẩn bị xông đèn để xử lý thanh long ra trái đúng dịp Tết nguyên đán năm nay.

Nhà vườn trồng thanh long kỳ vọng trúng mùa, được giá ở vụ thanh long nghịch vụ sắp tới sau khi thất thu ở vụ thuận vừa qua.

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thanh long để phục vụ xuất khẩu. Tại xã Tân Thuận Bình, một trong những địa phương có vùng chuyên canh thanh long lớn nhất tỉnh Đồng Tháp, nhà vườn trồng thanh long đã nhận thức đầy đủ về hiệu quả theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP cũng như cấp mã số vùng trồng trong việc giúp sản phẩm trái thanh long xuất khẩu.

Đáng chú ý, Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, ở xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp, đã xây dựng vùng trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP với 39 thành viên tham gia sản xuất ở 8 tổ hợp tác tại các ấp trong xã Tân Thuận Bình.

Tổng diện tích vườn cây của xã viên là 132 ha với các loại thanh long ruột trắng, ruột đỏ, ruột tím hồng...

Hiện nay, mỗi tháng, hợp tác xã sơ chế trung bình được từ 60-100 tấn trái thanh long cùng hơn 60 tấn trái cây khác để xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc.... và đưa vào các siêu thị, trung tâm thương mại trong cả nước. Qua đó, góp phần đảm bảo đầu ra ổn định cho các xã viên cũng như nhà vườn trồng thanh long ở địa phương.

Thanh long là một trong những trái cây đặc sản, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Đồng Tháp, mang lại giá trị xuất khẩu khá cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, địa phương đã xây dựng được vùng chuyên canh thanh long xuất khẩu gần 9.400ha, với sản lượng thu hoạch hàng năm gần 272.000 tấn trái, tập trung ở các xã phía Đông của tỉnh nằm trong vùng ngọt hóa Gò Công gồm xã Chợ Gạo, An Thạnh Thủy, Mỹ Tịnh An, Đồng Sơn, Vĩnh Bình, Gò Công…

Đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã có trên 2.300ha diện tích thanh long được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GAP cùng 33 mã số vùng trồng cấp xuất sang thị trường Trung Quốc với 5.493ha và 92 mã số vùng trồng xuất sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia với 1.271ha.

Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của trái thanh long trên thị trường xuất khẩu. Đồng thời, Đồng Tháp cũng kêu gọi và khuyến khích doanh nghiệp chế biến đầu tư xây dựng những nhà máy sản xuất sản phẩm chế biến đa dạng từ trái thanh long để góp phần giải quyết phần nào sản lượng trái thanh long khi vào mùa thu hoạch rộ.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Đồng Tháp khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích ồ ạt, chú trọng nâng cao chất lượng, áp dụng quy trình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP để dễ dàng kết nối với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Đồng thời, tỉnh đang xúc tiến đưa sản phẩm thanh long vào chuỗi tiêu thụ nội địa và thương mại điện tử, giúp ổn định đầu ra, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống./.

