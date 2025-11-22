Đắk Lắk: Nỗ lực tiếp tế lương thực thiết yếu cho người dân​

Đến thời điểm hiện tại, nhiều khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk nước đã rút, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong tỉnh đang khẩn trương hỗ trợ khẩn cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm cho người dân.

Những ngày qua, xã Sơn Thành bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Thống kê sơ bộ, xã có gần 700 căn nhà bị chia cắt, hơn 2.600 nhà bị ngập từ 1-3m, gần 400 căn bị ngập trên 3m, nhiều tài sản xe máy, đồ điện của người dân bị hư hại hoàn toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành Võ Bá Đạt cho biết trước tình hình trên Ủy ban Nhân dân xã đã vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp mặt hàng nhu yếu phẩm; đồng thời, huy động các hội đoàn thể, mạnh thường quân… nấu cơm tại trụ sở xã, sau đó dùng xe tải chở đến các khu vực bị thiệt hại nặng để hỗ trợ người dân trong những ngày nước lũ vừa rút.

Chị Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Phòng Văn hóa-Xã hội xã Sơn Thành, cho biết không chỉ tại trụ sở xã mà bà con tại các khu dân cư không bị ngập nước cũng huy động nhau cùng nấu cơm mang đến cho người dân vùng ngập lụt. Mỗi ngày 3 bữa, các suất cơm nóng được trao tận tay đến bà con. Mỗi phần cơm là tấm lòng, trái tim được trao cho đồng bào vùng lũ.

Những ngày qua, điểm tập kết các mặt hàng nhu yếu phẩm tại Trụ sở Tỉnh ủy Phú Yên (cũ) do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phát động, các chuyến xe tấp nập, từng đoàn xe đưa hàng đến và vận chuyển hàng cho các xã, phường bị ảnh hưởng nối đuôi nhau.

Em Trần Ngô Kim Hảo, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Phú Yên, cho biết từ ngày 20/11, Hội sinh viên trường huy động từ 60-80 bạn sinh viên/buổi để hỗ trợ bốc, xếp, phân loại các mặt hàng nhu yếu phẩm. Các bạn sinh viên đều rất tích cực tham gia với mong muốn giúp được một phần nào đó cho người dân vùng lũ.

Không chỉ các bạn sinh viên, người dân và lực lượng bộ đội, quân sự cũng chung tay hỗ trợ. Anh Trần Thành Công, Chính trị viên phó Đại đội 2, Tiểu đoàn bộ binh 85, Trung đoàn bộ binh 888, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ,” ngay khi được giao nhiệm vụ, bản thân anh cùng các đồng chí trong đơn vị đã nhanh chóng thực hiện hỗ trợ bốc xếp hàng hóa và di chuyển tiếp tế cho bà con vùng lũ trong thời gian nhanh nhất, sớm nhất, góp một phần nào đó để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhiều khu dân cư ven sông Bánh Lái, tỉnh Đắk Lắk vẫn bị nước lũ bủa vây. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Để hỗ trợ cho các xã bị ảnh hưởng do mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch hỗ trợ nhu yếu phẩm khẩn cấp cho nhân dân. Cụ thể, các mặt hàng cần hỗ trợ bao gồm: Gạo, mỳ tôm, lương khô, bánh các loại, xúc xích, sữa và các loại gia vị như nước mắm, dầu ăn, muối, nước sạch...

Phạm vi hỗ trợ là toàn bộ các xã, phường của phía Đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và một số xã phía Tây tỉnh (Đắk Lắk cũ) cũng bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Trong đó, trọng tâm là 40 xã, phường vừa được Ủy ban Nhân dân công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Ngoài ra, tập trung hỗ trợ hơn 20.000 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt ở các vùng trũng, ven sông, vùng có nguy cơ sạt lở cao.

Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc triển khai cứu trợ và cấp phát nhu yếu phẩm được thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”; nước rút đến đâu thì khắc phục đến đó; bảo đảm chủ động xử lý tình huống theo diễn biến thực tế.

Tính đến 6 giờ sáng 22/11, cơ quan chức năng đã chuyển đến các xã, phường khu vực phía Đông số lượng hàng hóa gồm: 32.858 thùng mì; 5.916 thùng nước uống; 7.484 thùng sữa, hơn 11.000 hộp cá và hàng nghìn cơ số thuốc, vật tư y tế...

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời 6.000 thùng sữa; 1.000 thùng bánh kẹo và hơn 14.000 suất thức ăn nhanh cho bà con vùng lũ.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, từ ngày 15-21/11, tại tỉnh Đắk Lắk xảy ra mưa rất lớn, liên tục trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua, gây thiệt hại nặng nề./.

Người dân Đắk Lắk “chật vật” khắc phục hậu quả mưa lũ Sau nhiều ngày “chìm” trong nước lũ, sáng 22/11, nước lũ dần rút ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, đường xá... để sớm ổn định cuộc sống.