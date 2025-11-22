Thông tuyến Quốc lộ 1 đi qua Đắk Lắk, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cứu hộ

Mưa lũ liên tiếp đã khiến nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1, đặc biệt đoạn qua phía Đông tỉnh Đắk Lắk, liên tục bị sạt lở và ngập sâu.

Hàng loạt vị trí từ các xã Ô Loan, Tuy An Nam đến đoạn qua tuyến tránh phường Tuy Hòa mênh mông nước, buộc các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm, thậm chí xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An (Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk) đã huy động lực lượng trực chốt 24/24 giờ, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông; đồng thời, hướng dẫn phương tiện dừng, đỗ đúng vị trí an toàn. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc trên tuyến cơ bản đã được giải quyết, giao thông dần ổn định trở lại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cứu nạn cứu hộ được liên tục, thông suốt.

Theo Khu Quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 22/11, Quốc lộ 1 đã thông xe toàn bộ. Vị trí hố xói gây sụt lún nghiêm trọng trên Quốc lộ 1 phía Bắc hầm Đèo Cả đã khắc phục và cho thông xe hai chiều. Dự kiến đến tối nay, toàn bộ mặt đường bị hư hỏng sẽ khắc phục xong, giúp giảm ùn tắc trên tuyến.

Trước đó, chiều ngày 21/11, mưa lớn khiến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực tỉnh Đắk Lắk bị xói lở, sụt lún với phần mặt đường rộng chừng 9m bị khoét sâu, tạo thành hố lớn. Sự cố buộc cơ quan chức năng phải đóng đường để đảm bảo an toàn.

Do nhiều tuyến đường lân cận cũng bị sạt lở hoặc ngập sâu, tài xế không còn nhiều lựa chọn thay thế và dồn về Quốc lộ 1 làm trục đường qua Đắk Lắk ùn tắc kéo dài hàng chục km./.

Khắc phục hệ thống phân cách cứng bị trôi sạt trên Quốc lộ 1 Do mưa lũ lớn kéo dài và xô mạnh, hàng chục km dải phân cách cứng trên Quốc lộ 1 qua địa bàn phường Phú Yên và phường Đông Hòa thuộc tỉnh Đắk Lắk bị xô dạt ngổn ngang bên đường.