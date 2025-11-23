Gia Lai: Khẩn trương xử lý môi trường nơi vùng lũ, không để dịch bệnh phát sinh

Chỉ trong vòng 10 ngày, tỉnh Gia Lai đã phải liên tiếp hứng chịu “thiên tai kép”: bão số 13 đổ bộ trực tiếp và mưa lớn gây nên trận lũ lịch sử, trong đó thiệt hại ước tính do bão số 13 gây ra hơn 5.900 tỷ đồng.

Đặc biệt, trận mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, tập trung tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc.

Thống kê trên toàn tỉnh, mưa lũ đã làm 3 người chết; 19.200 hộ có nhà bị ngập, nhiều khu vực ngập sâu 1-2m. Hiện vẫn còn khoảng 6.500 hộ bị ngập, chia cắt; hơn 7.490 hộ/28.100 khẩu đang ở lại nơi tránh trú, chưa thể về nơi ở.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến tràn, đập tràn bị cuốn trôi; sạt lở taluy, sụt lún mặt đường; nhiều tuyến kênh mương, đê, kè bị sạt lở; một số công trình hư hỏng nặng như kè Luật Lễ, các đoạn kè khu Đông và các tuyến kênh nội đồng; ước tổng thiệt hại ban đầu hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi lũ rút, ngành y tế tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước và phòng, chống dịch bệnh cho người dân tại các khu vực bị ngập úng.

Để sớm ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương và người dân tại khu vực chợ Dinh, đường Trần Quang Diệu, xã Tuy Phước tập trung nhân lực, vật lực dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhà cửa, trường học, công sở, lau dọn đồ dùng; đồng hành cùng người dân, các lực lượng quân đội, công an, y tế khắc phục hậu quả do lũ gây ra.

Hai ngày qua, với sự giúp đỡ của nhiều lực lượng, cán bộ, nhân viên tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tranh thủ dọn dẹp trường lớp, vệ sinh môi trường sau khi lũ rút. Không quản ngại nắng mưa, học sinh, bộ đội, công an, y tế… mỗi người mỗi việc, dốc sức trả lại cảnh quan yên bình cho nơi đây.

Cán bộ y tế cơ sở của tỉnh Gia Lai cấp phát thuốc phòng bệnh cho người dân xã Tuy Phước. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Ông Nguyễn Xuân Cương, Giám đốc Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, chia sẻ: "Rất nhiều lực lượng đã chung tay giúp đỡ Làng khắc phục hậu quả của cơn lũ. Hơn 100 chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng phương tiện xe chữa cháy đã đến xịt rửa trong khuôn viên làng. Lực lượng của ngành y tế cũng đến phun khử khuẩn môi trường, xử lý nguồn nước cho làng. Đến hôm nay, làng đã cơ bản được ổn định và sẽ sớm đi vào hoạt động trở lại."

Tại xã Tuy Phước - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, sau 3 ngày lũ dữ càn quét, đến nay, nhiều khu vực nước vẫn chưa kịp rút hết. Tại những khu vực nước đã rút vẫn ngổn ngang rác thải, bùn đất. Ngành y tế tỉnh Gia Lai đã tiến hành phun khử khuẩn, triển khai các lực lượng đi từng ngõ, đến từng nhà xử lý môi trường, nguồn nước cho người dân.

Bà Phùng Thị Điền, Đội 2, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai chia sẻ: "Nhà tôi bị ngập hơn nửa nhà, hệ thống nước sau lũ không thể sử dụng được. Mấy ngày nay, gia đình được chính quyền cấp nước sạch để sử dụng. Hôm nay gia đình tôi được cán bộ y tế đến xử lý nguồn nước giếng để sử dụng. Đồng thời, cán bộ y tế xuống phun khử khuẩn và phát thuốc, gia đình tôi yên tâm hơn. Họ còn hướng dẫn rất rõ cách xử lý nước uống để tránh bệnh sau lũ."

Không chỉ tiến hành phun khử khuẩn môi trường, xử lý nguồn nước cho người dân vùng lũ, ngành y tế tỉnh còn hỗ trợ thuốc men, tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, khuyến cáo người dân phòng ngừa các bệnh dễ bùng phát sau lũ như tiêu chảy, bệnh ngoài da, đau mắt đỏ và sốt xuất huyết.

Bên cạnh đó, các tổ công tác liên ngành cũng kiểm tra thực phẩm, hướng dẫn người dân vệ sinh nhà cửa, thu gom rác thải và phát động chiến dịch diệt lăng quăng tại những nơi có nguy cơ cao.

Chị Phạm Thị Thanh Bông, thôn 9, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cho biết từ khi bị nước lũ làm ngập nhà, gia đình chị đã nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương như được cấp nước sạch, mì ăn liền. Sau lũ, gia đình chị cũng được y tế cấp thuốc phòng tiêu chảy, thuốc bôi nước ăn chân, các loại men tiêu hóa, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc.

Để tăng cường nhân lực, vật lực hỗ trợ các địa phương phía Đông tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả, Sở Y tế Gia Lai đã có Quyết định số 4045/QĐ-SYT về việc điều động 181 viên chức tham gia hỗ trợ các địa phương trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Viên chức được điều động thực hiện các nhiệm vụ vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng, chống dịch bệnh, truyền thông giáo dục sức khỏe… tại các địa phương theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm Y tế Quy Nhơn và Trung tâm Y tế Tuy Phước; thời hạn hỗ trợ từ ngày 22 đến 26/11/2025.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: "Với tinh thần 'nước rút đến đâu làm đến đó,' chúng tôi đã thực hiện xử lý môi trường, phun khử khuẩn..., tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, phát cơ số thuốc thiết yếu cho các hộ gia đình; xử lý nguồn nước sinh hoạt đảm bảo cho người dân, giúp người dân phòng ngừa dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống"./.

