Huy động tối đa mọi nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung

Mưa lũ diễn biến phức tạp trong tuần (từ ngày 16-22/11) đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và của tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từ Algeria đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Ước thiệt hại ban đầu hơn 8.980 tỷ đồng

Từ sáng ngày 16/11 đến nay, khu vực từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đã xảy ra mưa rất lớn có nơi trên 1.700mm.

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m.

Mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân doanh nghiệp, làm tê liệt nhiều tuyến đường giao thông từ đường bộ, đường sắt, hàng không; hàng trăm nghìn ngôi nhà của người dân bị ngập chìm trong nước lũ...

Theo cập nhật của Bộ Xây dựng, tính đến chiều 22/11, có 33 đoàn tàu khách phải ngừng chạy, thiệt hại ước tính 5,3 tỷ đồng hàng hóa, nhiều tàu dừng dọc đường...

Một đoạn đường sắt đi qua tỉnh Đắk Lắk bị mưa lũ làm hư hỏng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 17 giờ ngày 22/11, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 85 người chết, mất tích, tăng 17 người so với sáng 22/11, trong đó 72 người chết (Huế 2 người, Đà Nẵng 2 người, Gia Lai 5 người, Đắk Lắk 44 người, Khánh Hòa 14 người, Lâm Đồng 5 người); 13 người mất tích (Quảng Trị 1 người, Đà Nẵng 2 người, Đắk Lắk 8 người, Khánh Hòa 2 người).

Cùng đó, mưa lũ đã làm 75/301 xã, phường bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) do mất điện (Gia Lai 26/135, Đắk Lắk 31/102, Khánh Hòa 18/64); 552 trạm BTS bị mất kết nối.

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện còn 13 vị trí trên các tuyến Quốc lộ bị ngập lụt sạt lở cục bộ gây ách tắc, giảm 3 vị trí so với sáng 22/11. Quốc lộ 1 đã thông xe toàn tuyến.

Đường sắt còn cấm đường 6 đoạn: Xuân Sơn Nam-Chí Thạnh, Đông Tác-Phú Hiệp, Phú Hiệp-Hảo Sơn, Hảo Sơn-Đại Lãnh, Nha Trang-Cây Cầy, Cây Cầy-Hòa Tân...

Hiện các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu về thiệt hại và tình hình khắc phục hậu quả thiên tai.

Chính quyền xã Ia HDreh, tỉnh Gia Lai, đưa hàng cứu trợ vào các vùng vẫn đang bị cô lập tại địa phương. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Trước mắt, các địa phương đề nghị Trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai, trong đó, tỉnh Gia Lai đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn gạo, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs.

Tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ 2.000 tấn lương thực, 3.000kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế, 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng, 80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại...; hỗ trợ giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà...) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc không kể ngày đêm nhằm ứng phó và khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tại gây ra.

Tối 20/11, từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương để chỉ đạo các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong nước để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, nắm lại tình hình, nhất là các vùng đang bị ngập, chia cắt để có phương án hỗ trợ.

Liên tiếp sau đó là các chuyến công tác trực tiếp cũng như ban hành các thông báo, công điện khẩn chỉ đạo ứng phó với mưa lũ của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ ngành địa phương.

Cụ thể như ngày 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 21/11, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 99-TB/TW chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ. Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại một số địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa tại nơi sơ tán. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 226/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ; đồng thời ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 địa phương (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng.

Ngày 21/11, Chính phủ đã tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ (Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tại Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại Gia Lai).

Bộ Công Thương cũng ban hành Công điện 9206/CĐ-BCT về tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng. Theo đó chỉ đạo các chủ sở hữu công trình thủy điện nghiêm túc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ, đơn hồ chứa thủy điện đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhất là khi xuất hiện các tình huống bất thường; vận hành khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, không để xảy ra lũ nhân tạo, ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du để cắt, giảm lũ cho hạ du và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã ban bố tình huống khẩn cấp cùng với Trung ương huy động tối đa mọi nguồn lực, hàng hoá thiết yếu, nỗ lực bằng mọi cách tiếp cận, cứu trợ, hỗ trợ người dân đang bị cô lập ở địa bàn còn bị ngập nặng.

Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.

Người dân xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa được lực lượng cứu hộ sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa đến nơi an toàn. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Về các giải pháp đảm bảo hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu không bị gián đoạn sau mưa lũ, ông Đỗ Văn Tính - Trưởng Phòng Dự báo và Cân đối cung cầu (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết Bộ Công Thương đã chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố bảo đảm cung ứng đủ các hàng hóa thiết yếu, các mặt hàng phục vụ việc khắc phục sau mưa, bão cho vùng bị ảnh hưởng của bão, lũ.

Cùng đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thương mại, doanh nghiệp sản xuất tăng cường năng lực sản xuất để đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng cho các địa phương, tập trung nguồn lực để vận chuyển, cung ứng các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối của mình, ưu tiên cung ứng cho khu vực chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ; tích cực phối hợp cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm cho người dân, đặc biệt tại các địa bàn bị chia cắt do bão, lũ.

Trước thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra trong những ngày qua, chiều tối 22/11, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp trực tuyến với 34 xã, phường phía Đông và 15 xã, phường phía Tây của tỉnh nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng, chính quyền các địa phương, đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực ưu tiên ứng cứu nhân dân vùng lũ, nhất là những vùng ngập sâu trong những ngày qua.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tế lương thực cho người dân ở vùng ngập sâu ven sông Bánh Lái. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Đối với người dân đã được đưa ra khỏi vùng lũ phải được chăm sóc, tạo các điều kiện ăn ở tốt nhất có thể cho bà con nhân dân. Ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị cung cấp điện, nước, viễn thông... huy động lực lượng và đề nghị sự hỗ trợ nhân lực, vật lực ngoài tỉnh khắc phục thiệt hại và khôi phục hệ thống điện, nước phục vụ người dân; khôi phục hoạt động sản xuất, nhất là sản xuất các mặt hàng thiết yếu tập trung dọn dẹp vệ sinh sau lũ, phòng chống dịch bệnh trong nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp, ngành huy động tối đa nguồn lực, bước vào giai đoạn khắc phục hậu quả của mưa lũ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Việc khắc phục được yêu cầu triển khai theo phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó.”

Đồng thời, các ngành, đơn vị liên quan nhanh chóng khôi phục nước sạch, hệ thống điện, viễn thông và giao thông trên các tuyến trọng điểm; tổ chức phân phối gạo và những nhu yếu phẩm thiết yếu ngay khi có thể. Huy động mọi lực lượng để sửa chữa, vệ sinh trường học, tạo điều kiện để học sinh trở lại học tập trong thời gian sớm nhất./.

Phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.