Phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, ngày 22/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh, mỗi tỉnh 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngày 22/11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Khánh Hòa số tiền 20 tỷ đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Số tiền này là tình cảm của đồng bào cả nước ủng hộ thông qua số tài khoản tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ Trung ương với mong muốn sẽ được phân bổ kịp thời, công khai, minh bạch tới tận tay nhân dân bị thiệt hại bởi mưa lũ, góp thêm nguồn lực để mỗi gia đình sớm ổn định sản xuất và đời sống.

Thay mặt Ban Vận động cứu trợ Trung ương, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm hỏi, động viên, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 20 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao 20 tỷ đồng từ nguồn vận động của Ban Vận động cứu trợ Trung ương tới nhân dân tỉnh Gia Lai.

Qua thống kê, tính đến ngày 22/11, tổng số tiền và hiện vật đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương hơn 1.400 tỷ đồng. Trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động Trung ương song trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương 618,5 tỷ đồng (gồm: 500 tỷ do Tập đoàn VinGroup ủng hộ được Quỹ Thiện Tâm trực tiếp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố triển khai tại các địa phương; thành phố Hà Nội (100 tỷ), thành phố Cần Thơ (2,5 tỷ), Tập đoàn EcoPark (10 tỷ), SamSung Việt Nam (5 tỷ), Honda Việt Nam (1 tỷ).

Các đơn vị đăng ký ủng hộ tại Hội chợ mùa Thu là 112,596 tỷ đồng (Hội chợ mùa Thu diễn ra từ ngày 26/10-4/11 tại Hà Nội. Tại Hội chợ đã có nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do bão lũ thông qua kênh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ kinh phí và các sản phẩm qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương trên 701 tỷ đồng.

Tính đến 12 giờ ngày 22/11, toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được trên 2.800 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Với tinh thần phân bổ kịp thời để hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn do mưa lũ gây ra, từ số tiền tiếp nhận được, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 9 đợt với tổng số tiền 678,182 tỷ đồng tới 23 địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị đã trực tiếp phân bổ số tiền kinh phí về các địa phương 118,5 tỷ đồng.

Tập đoàn VinGroup, thông qua Quỹ Thiện Tâm tính đến ngày 21/11 đã giải ngân hơn 350 tỷ đồng (bằng 70% của 500 tỷ đồng đăng ký ủng hộ).

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, trao quà hỗ trợ của thành phố tới nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 22/11, tham gia chuyến công tác của Bộ Chính trị do ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu tại tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 50 tỷ đồng do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng trong sáng 22/11, đoàn công tác gồm 50 bác sỹ Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Nha Trang để tham gia hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng lũ. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh mang theo 1.450 áo phao và phao cứu hộ cũng đã tới tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, đêm 21/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 15 tấn hàng hóa là quần áo, chăn, màn, nhu yếu phẩm và kịp thời vận chuyển ngay trong đêm ra hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trong ngày 22/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã mở nhiều điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiên tai. Hiện, Công an Thành phố hỗ trợ 1.000 áo phao; Sở Y tế chuẩn bị 10.000 túi thuốc gia đình để vận chuyển ra tỉnh Khánh Hòa trong đầu tuần tới; Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn ủng hộ 2.000 thùng nước (24 chai 500ml/thùng), Công ty Sapuwa ủng hộ 100 thùng nước (4 bình 5 lít/thùng). Các Tăng Ni, Phật tử Chùa Vĩnh Nghiêm ủng hộ và vận chuyển 30 tấn hàng trị giá khoảng 900 triệu đồng ra hỗ trợ đồng bào tỉnh Khánh Hòa.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang triển khai công tác hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Cùng với nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các nguồn xã hội hóa, ngân sách tỉnh Quảng Ninh trước mắt hỗ trợ 50 tỷ đồng, giúp Lâm Đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà cửa.

Loạt căn nhà kiên cố của người dân tại trung tâm xã D’ran (Lâm Đồng) bị thiệt hại nặng sau trận lũ đêm 19/11. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh cho đến thời điểm hiện tại, thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với tỉnh Lâm Đồng là rất lớn, vì vậy công tác hỗ trợ phải được triển khai một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất, trong điều kiện cao nhất.

Công tác hỗ trợ tập trung đúng trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế. Trước mắt là hỗ trợ lương thực, thuốc men, quần áo cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng. Tỉnh sẽ cử ngay đoàn công tác đến Lâm Đồng trực tiếp giúp người dân vùng lũ. Việc bố trí các nguồn hàng phải chủ động, linh hoạt, đảm bảo đến tay người dân trong thời gian sớm nhất.

Với tinh thần khẩn trương, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Quảng Ninh tập trung tổng lực, toàn tâm, toàn ý, chung sức đồng lòng ủng hộ, giúp đỡ Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Các cơ quan, đơn vị tích cực chuẩn bị lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, sách vở hỗ trợ; tiếp tục trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng để xác định nhu cầu thực tế. Trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng phương án triển khai trong thời gian tới./.

