Hỗ trợ vật tư, trang thiết bị khắc phục hư hỏng đường bộ do mưa lũ

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ 4 đang phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng triển khai các biện pháp hỗ trợ vật tư dự phòng để xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn.

Về phía Khu Quản lý đường bộ 4 cung cấp khoảng 5.000 rọ đá nhằm xử lý các taluy âm, khắc phục hư hỏng, đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt trong bối cảnh mưa lớn kéo dài.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ tự bố trí nhân sự, phương tiện vận chuyển và triển khai thi công tại các vị trí xung yếu.

Theo báo cáo từ địa phương, mưa lớn liên tục những ngày qua đã gây ra hàng loạt điểm sạt lở, sụt lún, đứt đường trên nhiều tuyến quốc lộ qua tỉnh Lâm Đồng.

Các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 20, Quốc lộ 28 và Quốc lộ 27 đều ghi nhận mức độ hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cô lập nhiều khu vực.

Tính đến trưa 21/11, khối lượng thiệt hại trên các tuyến quốc lộ rất lớn, đến nay vẫn 24 vị trí tắc đường, ngập nước; trong đó, trên các tuyến do Trung ương quản lý có 14 vị trí, các tuyến quốc lộ do các địa phương quản lý có 10 vị trí.

Riêng trên Quốc lộ 27C địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng còn 3 vị trí tắc đường. Cụ thể, tại khu vực đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C) xảy ra sạt lở, tắc đường hoàn toàn nhiều vị trí như Km43+500, Km47+000, Km65 -Km71... gây ách tắc giao thông và các phương tiện hiện nay không thể di chuyển qua.

Tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Khánh Hòa đã cấm các phương tiện lưu thông lên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê) từ ngày 17/11/2025.

Phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt, từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00 rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến Km174+00 rẽ vào cao tốc Liên Khương-Prenn đến Đà Lạt. Hoặc, từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 27 đến Đà Lạt.

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục tổ chức trực chỉ huy điều hành công tác phòng, chống thiên tai 24/24 giờ hàng ngày, cử Phòng Quản lý, tổ chức giao thông thường trực có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức khắc phục thiệt hại; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị; hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố về nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng để khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất./.

