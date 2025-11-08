Tìm thấy du khách Nhật Bản bị lạc trên núi Hàm Rồng tại Sa Pa

Chiều tối 8/11, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cho biết đã tìm thấy du khách Nhật Bản bị lạc khi tham quan Khu du lịch núi Hàm Rồng, phường Sa Pa từ tối 7/11.

Cụ thể, vào 20 giờ 30 phút ngày 7/11, Công an phường Sa Pa nhận được tin báo từ khách sạn Elite Booking (địa chỉ số 12 Hoàng Diệu, phường Sa Pa) về việc một du khách người Nhật bị lạc khi tham quan Khu du lịch núi Hàm Rồng.

Du khách là anh Suzuki Hitoshi, sinh ngày 25/4/2004, quốc tịch Nhật Bản, đang lưu trú tại khách sạn Elite Booking.

Trước đó, trong quá trình tham quan theo lối đường bêtông-đường mòn lên đỉnh núi Hàm Rồng, khi đến khu vực vườn thảo quả, do trời tối và sương mù dày đặc, anh Suzuki bị lạc và đã dùng điện thoại liên hệ với khách sạn qua ứng dụng WhatsApp để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Sa Pa phối hợp với khách sạn Elite Booking nhanh chóng tổ chức lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác đã tìm thấy du khách và đưa về khách sạn an toàn. Hiện, sức khỏe và tinh thần của anh Suzuki Hitoshi ổn định.

Sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của Công an phường Sa Pa cùng tinh thần hợp tác chuyên nghiệp của khách sạn Elite Booking đã để lại ấn tượng sâu sắc, thể hiện hình ảnh thân thiện, tận tâm của du lịch Sa Pa trong mắt du khách quốc tế.

Núi Hàm Rồng nằm sát trung tâm Sa Pa, có độ cao khoảng 1.850m so với mực nước biển. Khu du lịch Hàm Rồng được xây dựng trên diện tích gần 150 ha. Công trình được khởi công năm 1996 nhằm khai thác những giá trị văn hóa - tự nhiên một cách hoang sơ./.

