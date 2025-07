Phạt xe biển xanh đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương

Tối 27/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệu tập L.T.S (sinh năm 1998, trú tại xã Yên Thắng, Nghệ An) vì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến sự cố vỡ đập thủy điện Bản Vẽ.