Long An kiên quyết xử lý người điều khiển xe biển xanh, xe ưu tiên vi phạm

Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết để thực hiện Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, ngày 26/12 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe hiệu lực, hiệu quả, Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng xe biển xanh, xe ưu tiên phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ lái xe biển xanh, xe ưu tiên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, quán triệt đội ngũ lái xe biển xanh, xe ưu tiên chỉ được sử dụng quyền của xe ưu tiên khi thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ôtô thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy, không dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ...

Cơ quan chủ quản xe biển xanh, xe ưu tiên kiên quyết không để xảy ra tình trạng sử dụng phương tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, khi thực hiện các nhiệm vụ công vụ.

Khi thanh lý, chuyển quyền sử dụng các xe công vụ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân bên ngoài nhưng chưa thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm giải quyết dứt điểm và phối hợp với cơ quan công an thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định.

Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2025. Trong đó, kiên quyết, xử lý triệt để các hành vi vi phạm đối với người điều khiển xe biển xanh, xe ưu tiên vi phạm và thông báo về đơn vị chủ quản các phương tiện vi phạm để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Trần Văn Hà, hiện nay, một số lái xe điều khiển xe công vụ của các cơ quan Nhà nước và xe theo quy định thuộc danh mục xe ưu tiên trên địa bàn tỉnh chưa thực sự gương mẫu khi tham gia giao thông, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; khi lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý có sự can thiệp từ cơ quan của người lái xe.

Bên cạnh đó, một số cơ quan đã chuyển quyền sử dụng, thanh lý, bán xe cho các tổ chức, cá nhân bên ngoài nhưng chưa làm thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu theo quy định. Từ đó, dẫn đến việc quản lý xe biển xanh chưa chặt chẽ, có trường hợp lợi dụng xe biển xanh để vi phạm pháp luật./.

