Xử lý dứt điểm dự án thủy điện Bản Vẽ trước khi cấp huyện chấm dứt hoạt động

02/06/2023 18:36

Mực nước hồ Bản Vẽ (Nghệ An) đang ở mức 159,25m, thấp hơn 19m so với cùng kỳ năm 2022 - mực nước chỉ cao hơn 4m so với mực nước chết và dung tích hữu ích còn lại chỉ còn hơn 90 triệu m3.