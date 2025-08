Tạm giữ đối tượng say rượu tấn công Cảnh sát Giao thông bằng hung khí tại chốt kiểm soát nồng độ cồn

Vào lúc 00 giờ 15 phút ngày 28/7/2025, Công an xã Đông Thạnh nhận được tin báo khẩn từ Tổ công tác Phòng PC08 Công an Thành phố. Tổ này đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, kiểm soát nồng độ cồn tại địa chỉ 656 Lê Văn Khương, ấp 34, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh thì xảy ra sự việc. Cụ thể, một đối tượng vi phạm giao thông trong tình trạng say rượu bia đã sử dụng hung khí tấn công đồng chí Trà Nam Hùng – Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Giao thông.

Ngay khi nhận tin, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp chặt chẽ với Tổ Cảnh sát Giao thông, lực lượng tại chỗ đã khống chế thành công và bắt giữ đối tượng vi phạm. Đối tượng được xác định là Huỳnh Minh Nhật, sinh năm 1986, thường trú tại 361/35, Ấp 52, xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng sau đó được đưa về trụ sở Công an xã để lập hồ sơ điều tra, xử lý theo quy định.

Đối tượng Huỳnh Minh Nhật tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Quá trình điều tra ban đầu làm rõ diễn biến sự việc. Trước đó, vào lúc 23 giờ 44 phút cùng ngày (27/7/2025), Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ tại địa điểm trên thì phát hiện Huỳnh Minh Nhật điều khiển xe Wave A, biển kiểm soát 59YA-162.32 có biểu hiện nghi vấn say rượu. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn với kết quả tới 1.136mg/lít khí thở, mức vi phạm rất cao so với quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, khi biết bị tạm giữ xe, Huỳnh Minh Nhật đã bộc lộ thái độ không hợp tác, dùng lời lẽ thô tục, chửi bới đồng chí Trà Nam Hùng – Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Giao thông, sau đó bất ngờ nhảy lên dùng chân đạp vào người, dùng chiếc chìa khóa xe bằng sắt dài khoảng 8cm làm hung khí, đâm tấn công đồng chí Hùng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tại chỗ đã nhanh chóng khống chế đối tượng và báo cho Công an xã Đông Thạnh hỗ trợ bắt giữ.

Hung khí gây án của đối tượng Huỳnh Minh Nhật. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Tại trụ sở Công an xã Đông Thạnh, ban đầu Huỳnh Minh Nhật tỏ ra ngoan cố, không thừa nhận hành vi đánh đồng chí Hùng. Tuy nhiên, trước các bằng chứng hình ảnh, clip rõ ràng do lực lượng chức năng cung cấp, ghi lại toàn bộ cảnh Huỳnh Minh Nhật dùng hung khí tấn công cảnh sát, đối tượng này đã không thể chối cãi. Huỳnh Minh Nhật cúi đầu nhận tội, khai nhận hành vi dùng hung khí tấn công, cản trở đồng chí Hùng thi hành công vụ.

Trước những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Minh Nhật về tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.