Làm rõ hành vi chống đối Cảnh sát giao thông khi bị đo nồng độ cồn

Ngày 12/7, Công an xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người có hành vi chống đối tổ công tác Cảnh sát giao thông An Sương (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 11/7, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông An Sương đang tuần tra, kiểm soát trên đường Song Hành (đoạn qua xã Bà Điểm), phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy biển số 81T1-060.90, không đội mũ bảo hiểm, chở theo một phụ nữ.

Lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra, đo nồng độ cồn cho thấy người đàn ông có vi phạm nên được yêu cầu xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên, người này không hợp tác, bỏ vào quán hải sản ven đường.

Khi tổ công tác chuẩn bị đưa phương tiện vi phạm đi, bất ngờ có nhóm bốn người trong quán hải sản ra cự cãi, ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Tình hình trở nên hỗn loạn, một số người trong nhóm có hành vi xô đẩy cán bộ Công an khiến khu vực ồn ào, người dân tụ tập quay phim.

Công an xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí minh được điều động đến hỗ trợ, khống chế và mời bốn người về trụ sở để làm việc.

Công an xã Bà Điểm đang làm rõ hành vi của từng người trong nhóm để xử lý theo quy định pháp luật./.

