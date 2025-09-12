Thành phố Huế: Cảnh báo lừa đảo "việc nhẹ lương cao"

Ngày 12/9, Công an phường Dương Nỗ, thành phố Huế cho biết vừa phối hợp ngăn chặn thành công một nam thanh niên bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, với chiêu trò “việc nhẹ lương cao.”

Trước đó, qua mạng xã hội Telegram, anh T.V.V (trú tại Tổ dân phố Mậu Tài, phường Dương Nỗ) bị các đối tượng xấu lôi kéo, hứa hẹn về một công việc nhàn hạ tại Campuchia với mức thu nhập cao. Để tạo lòng tin, các đối tượng đã đặt vé máy bay từ Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn anh V là sẽ có người đón để đưa qua biên giới.

Tin vào lời dụ dỗ, anh V đã chuẩn bị hành lý và sẵn sàng lên đường đi theo hướng dẫn của các đối tượng xấu. Nhận thấy anh V có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình đã trình báo sự việc với Công an phường Dương Nỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và phối hợp cùng gia đình gặp gỡ, phân tích cho anh V hiểu rõ những rủi ro và hiểm họa đằng sau lời hứa hẹn đi Campuchia. Sau khi được giải thích, anh V đã từ bỏ ý định xuất cảnh.

Gia đình anh gửi thư cảm ơn lực lượng công an vì đã kịp thời ngăn chặn vụ việc, giúp con em mình nhận ra chiêu trò lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.

Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân, cảnh giác với những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp; thận trọng với các thông tin tuyển dụng không rõ ràng trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook; luôn xác minh, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về công ty, địa điểm làm việc.

Khi có nghi ngờ, người dân cần chủ động liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được tư vấn, hỗ trợ; đồng thời báo cho cơ quan Công an nếu bản thân hoặc người thân nhận được những lời mời làm việc đáng ngờ, có dấu hiệu lừa đảo./.

