Xã hội

Pháp luật

Thành phố Huế: Cảnh báo lừa đảo "việc nhẹ lương cao"

Ngày 12/9, Công an phường Dương Nỗ, thành phố Huế cho biết vừa phối hợp ngăn chặn thành công một nam thanh niên bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, với chiêu trò “việc nhẹ lương cao.”

Nguyên Lý
Công an phường Dương Nỗ tuyên truyền anh V các thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" của các đối tượng xấu, lừa sang Campuchia. (Nguồn: Báo Lao Động)
Công an phường Dương Nỗ tuyên truyền anh V các thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" của các đối tượng xấu, lừa sang Campuchia. (Nguồn: Báo Lao Động)

Ngày 12/9, Công an phường Dương Nỗ, thành phố Huế cho biết vừa phối hợp ngăn chặn thành công một nam thanh niên bị dụ dỗ sang Campuchia làm việc, với chiêu trò “việc nhẹ lương cao.”

Trước đó, qua mạng xã hội Telegram, anh T.V.V (trú tại Tổ dân phố Mậu Tài, phường Dương Nỗ) bị các đối tượng xấu lôi kéo, hứa hẹn về một công việc nhàn hạ tại Campuchia với mức thu nhập cao. Để tạo lòng tin, các đối tượng đã đặt vé máy bay từ Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh và hướng dẫn anh V là sẽ có người đón để đưa qua biên giới.

Tin vào lời dụ dỗ, anh V đã chuẩn bị hành lý và sẵn sàng lên đường đi theo hướng dẫn của các đối tượng xấu. Nhận thấy anh V có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình đã trình báo sự việc với Công an phường Dương Nỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh và phối hợp cùng gia đình gặp gỡ, phân tích cho anh V hiểu rõ những rủi ro và hiểm họa đằng sau lời hứa hẹn đi Campuchia. Sau khi được giải thích, anh V đã từ bỏ ý định xuất cảnh.

Gia đình anh gửi thư cảm ơn lực lượng công an vì đã kịp thời ngăn chặn vụ việc, giúp con em mình nhận ra chiêu trò lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.

Công an thành phố Huế khuyến cáo người dân, cảnh giác với những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp; thận trọng với các thông tin tuyển dụng không rõ ràng trên các nền tảng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook; luôn xác minh, kiểm tra kỹ lưỡng thông tin về công ty, địa điểm làm việc.

Khi có nghi ngờ, người dân cần chủ động liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được tư vấn, hỗ trợ; đồng thời báo cho cơ quan Công an nếu bản thân hoặc người thân nhận được những lời mời làm việc đáng ngờ, có dấu hiệu lừa đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lừa đảo #Việc nhẹ lương cao #Dụ dỗ sang Campuchia Thừa Thiên - Huế
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tiền kỹ thuật số

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công chuyên án cướp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ cướp 3 tỷ đồng tiền kỹ thuật số (USDT) của một người dân đến từ Đà Nẵng. Vụ việc được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giả mạo Tổng đài các hãng taxi trên không gian mạng

Công an thành phố Hà Nội đã khuyến cáo người dân chỉ đặt xe qua số điện thoại của tổng đài hoặc website chính thức của các hãng taxi; kiểm tra kỹ logo, đồng phục tài xế, biển hiệu xe trước khi lên xe.